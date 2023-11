"El liderazgo lo llevo desde pequeño, es algo innato"

A sus 26 años, diez después de salir del Valencia, Pedro Chirivella ha encontrado su lugar en Nantes. Capitán y futbolista más completo que nunca, su techo parece estar cada vez más alto.

Cuarta temporada en el Nantes. ¿Cómo te encuentras en la ciudad y en el club?

Muy contento. He encontrado una estabilidad deportiva y personal muy importantes para un futbolista.

Esta temporada ostentas la capitanía y ya ha salido publicado algún discurso tuyo en el vestuario. ¿Te imaginabas ejerciendo este liderazgo tan lejos de casa y a tus 26 años?

Es algo que he llevado conmigo desde bien pequeño. En el Valencia siempre fui el capitán de nuestra generación. Es algo que llevo innato y el hecho de salir de Valencia los 16 años ha hecho que haya pasado prácticamente la mitad de mi vida en el extranjero y por lo tanto me he tenido que adaptar a diferentes países y me ha hecho más fácil tener esa importancia y ese liderazgo después de cuatro años aquí.

¿Sientes ese respeto y ese status dentro del equipo?

Sí. Este grupo lleva muchos años junto, prácticamente somos el mismo equipo desde que llegué y tenemos una relación de mucho respeto y amistad. Yo llevo el brazalete, pero hay otros líderes que me ayudan y que ayudan al equipo a mejorar.

Más de 1.000 minutos y pieza clave en el engranaje táctico del equipo. ¿Es tu mejor temporada como profesional?

No, aunque hablaremos en mayo. Creo que hace dos años cuando el equipo acabó octavo y ganamos la Copa también tuve la regularidad que estoy teniendo ahora y pudimos alzarnos con un título. Aún así te responderé en mayo.

¿Cuál ha sido la clave para haberte asentado y ser tan importante en el Nantes?

Llevo cuatro temporadas, el club y el cuerpo técnico me conocen. Soy un jugador muy regular, que siempre está disponible, se lesiona poco y para ser importante en un equipo hay que estar disponible la mayoría de partidos.

Hay un dato que llama la atención: no hay jugador que corra más kilómetros que tú en la Ligue 1 a pesar de ser una competición muy física. ¿Es la versión más completa de Pedro Chirivella más allá de cualquier pico de forma?

Puede ser. Tenemos un entrenador que ve el fútbol de la misma manera que yo. Al no tener la misma fuerza que pueden tener otros tengo que compensarlo con otras características como la resistencia y el dinamismo que puedo tener. Es algo que siempre he tenido, ser un jugador que corre mucho, que se cansa poco. Y la confianza del cuerpo técnico ayuda a que dé lo mejor de mí.

¿Cómo definirías al Chirivella que salió del Valencia y al que es ahora?

Cuando salí no se me podía describir. Tenía un buen trato de balón, quizás era un poco más despistado en fase defensiva, pero era un jugador que le gustaba hacer jugar al equipo. Luego en el Liverpool me fui moldeando al fútbol de hoy en día, que es más físico. Trabajé mucho este apartado para poder subsistir en ligas importantes. Conservo esa claridad cuando tengo el balón para hacer jugar al equipo y tengo ese físico que pude ganar en Inglaterra.

Vista la progresión… ¿Dónde te pones el techo?

No me gusta mirar más allá de esta temporada y de estos meses. Cuatro años aquí me han hecho mejorar como futbolista y ya he pasado los 100 partidos aquí. Esperemos que a nivel colectivo la temporada sea más tranquila que la anterior que acabamos sufriendo mucho, quiero disfrutar de lo que queda de curso y el año que viene veremos.

¿El sueño de la Selección lo ves muy lejano?

Es una cosa que veo un poco más lejos, pero siempre he dicho que es mi sueño. Esperemos que algún día pueda llegar esta llamada.

Me gustaría preguntarte por Eray Cömert, cedido por el Valencia CF. ¿Cómo lo estás viendo?

Es un gran jugador. Nos ha venido muy bien desde que llegó, que fue aterrizar y ser titular. Tiene muy buena salida de balón, un carácter muy importante, es un líder en el vestuario y estoy muy contento de tenerlo aquí porque además nos hacemos mucha compañía fuera del campo, nos hemos caído muy bien.

¿Si fuera por ti ejercerías la opción de compra?

Sí. Seguro.

El Valencia CF esta ‘tirando’ mucho de cantera de la mano de Rubén Baraja. ¿Cómo valoras la aportación de los ‘nanos’?

Muy bien. Salieron en un momento muy difícil para el club y tanto Javi Guerra como Diego López y este año un poco más Fran Pérez están aportando muchísimo. Me atrevería a decir que la frescura que mostraron el año pasado, en jornadas que por experiencia te puedo decir que gente con más bagaje les cuesta porque te estás jugando el devenir de un club, fue clave para mantenerse en Primera División. He visto a otros jóvenes mostrar personalidad, pero el nivel lo tienes o no lo tienes. Te dan la oportunidad en un momento complicado para el club, pero la presión realmente no es para ti.

En concreto Javi Guerra es un futbolista con una demarcación parecida a la tuya que llama a las puertas de la absoluta. ¿Qué te parece como jugador?

Me parece muy bueno, lo he estado hablando de ello con Eray. Me gusta mucho verlo, es un jugador que te entra por los ojos. Es el típico centrocampista elegante que quieres que toque el balón y que tiene una personalidad muy importante, cuando la toca todo el mundo está esperando para ver qué puede hacer. Que a día de hoy un jugador tenga tanta facilidad para entrar por los ojos de los que lo vemos es muy importante. Es un jugadorazo que va a ayudar mucho al Valencia.

La pregunta clásica. ¿Te ves volviendo? Han fichado muchos jugadores de ‘la tierra’

Sí que es verdad que el Nantes sabe que en algún momento volveré a España. Llevo diez años fuera y seguro que volveré. Si es al Valencia ¿Por qué no? Es el equipo de mi ciudad, dónde viven mis padres, paso mis vacaciones, tengo amigos en el club como Sergi (Canós) que nuestras familias tienen una relación especial… Es el club de mi casa, de mi familia y de mis amigos. ¿Por qué no?

¿Has hablado con Sergi?

Hablé cuando firmó. Está teniendo un debut algo parado por las lesiones, no acaba de coger ritmo de juego por las lesiones y no haber hecho pretemporada. Tampoco vienen bien los parones cuando vas en busca de minutos. Lo mejor de Sergi está por llegar. Es un chico excepcional, que va a aportar mucho al vestuario y que pronto estará a un nivel muy bueno.

¿Ya comentabais esa pasión por el Valencia cuando estabais los dos en Liverpool?

Sí. Recuerdo cuando estábamos los domingos en su casa o en la mía viendo LaLiga siempre comentando los partidos del Valencia. En su familia son todos tan del Valencia como él. Ha cumplido su sueño y estoy seguro que eso hará que se entregue todavía más a fondo para ayudar a su club.