La selección española sub-21, intratable hasta el momento en la fase de clasificación para el Europeo 2025, tiene este martes (20:00 horas) una prueba de fuego en Bélgica. Hasta el momento España suma un pleno de victorias en cuatro partidos merced a un juego ofensivo demoledor en el que sobresalen los extremos del Valencia CF, Fran Pérez y Diego López.

El asturiano, que luce el '7' con la 'Rojita', ha recibido en la previa del partido en Lovaina un mensaje muy especial. David Villa dedicó unas palabras al ‘Guajín’, como llaman a Diego por la pasión que siente desde niño por el fútbol del campeón del mundo.

"Me llaman así porque, por suerte, me comparan con el ‘Guaje’, me gusta el ‘7’ que él llevaba. Estaba libre y no dudé en cogerlo, a ver si se me pega algo", bromea López en declaraciones a la RFEF. "Fue mi ídolo y referente por esa pillería, era como un ratón en el área, que siempre estaba donde debía estar. Me fijaba en él, cada consejo que me da lo asimilo con cariño", añade el jugador valencianista, que tuvo de vuelta las palabras de Villa.

"Diego, no renes, tu trayectoria es buenísima"

"Cogiste un número que nos gusta mucho a los dos, el ‘7’ de la Selección. A mí me trae buenos recuerdos, y me alegro de que te vaya bien, te deseo lo mejor. No frenes, sigue rompiéndola, ahora con el ‘7’ de la ‘Roja’. Tu trayectoria es buenísima, y hay que seguir", le aconseja David Villa.