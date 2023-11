José Marí Olano se ha defendido este martes de las acusaciones que ha recibido en los últimos días por parte de la oposición política tras el anuncio de su desvinculación de KPMG, firma que audita varias de las empresas de Peter Lim.

Cabe recordar que, desde hace poco más de un mes y gracias en gran medida a 'Meriton Confidencial', la labor de Olano en el Ayuntamiento estaba en entredicho por un posible conflicto de intereses. Y es que el abogado valenciano era uno de los encargados de negociar con Meriton el nuevo convenio del Nou Mestalla. El pasado domingo anunció su adiós de la firma argumentando que quiere centrarse en su vida política.

"La señora Robles es una mentirosa porque dice mentiras. Hoy en concreto ha dicho dos mentiras: la primera, que yo he dejado de ser socio pero sigo trabajando en KPMG. Eso es falso. Mi desvinculación con KPMG es total y dejo de tener cualquier tipo de vínculo jurídico con esa empresa el próximo uno de diciembre de 2023. En segundo lugar, ha dicho que yo estoy negociando con Germán Cabrera en Madrid. Eso es falso. Desde que la alcaldesa anunció que no habría negocación hasta que el Valencia reiniciara las obras no se ha producido ningún contacto ni telefónico, ni personal, ni por correo electrónico con el club. Y yo llevo sin ver a Germán Cabrera físicamente desde el mes de septiembre de 2023", asegura el edil popular.