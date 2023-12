La tónica de cada jornada. El fin de semana volvió a dejar una serie de situaciones polémicas respecto al arbitraje, como un más que probable penalti no señalado sobre Joao Félix en el duelo entre Barça y Atlético de Madrid, el gol anulado al Villarreal en los minutos finales por una falta en ataque apreciada por el VAR o, por ejemplo, el tanto que anotó el Girona cuando Diego López estaba en el suelo doliéndose de la costilla rota, y por el que Baraja se quejó posteriormente. Por estas situaciones fue preguntado precisamente el Pipo en la previa del duelo ante el Arosa en Copa del Rey.

"Son decisiones que toman y tienen una repercusión. El Villarreal estará enfadado porque piensa que no es falta, es lo de siempre", comenzó sobre el tanto anulado al Submarino en el Sánchez Pizjuán. Respecto al tanto que sufrió el Valencia en Montilivi con Diego López doliéndose en el suelo, y por el que se esperaba que el colegiado parase el juego, comentó que "fui a hablar con el árbitro de manera natural. En la reunión hablamos que puedo acercarme sin faltarle el respeto, no creo que se sintiera ofendido porque lo hice con todo el respeto. Se trata de explicar y lo puedo compartir o no".

"Lo del arbitraje es histórico en el fútbol. Antes sin el VAR, ahora con el VAR. Su intención es hacerlo lo mejor posible y a veces se equivocan, como nosotros. Tenemos que darles margen para que se puedan equivocar porque los entrenadores seguramente nos equivocamos más que ellos. No creo que el arbitraje español esté en entredicho. Desde mi punto de vista tienen un buen nivel, pero las polémicas y los intereses siempre generan más controversia", reconoció el vallisoletano, convencido del buen hacer del colectivo arbitral y quitando hierro a sus errores, comparándolos con errores propios que pueda tener un entrenador.