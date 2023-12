Hugo vuelve al Coliseum en su 'prime' de goles

José Bordalás será el gran protagonista del partido en los banquillos. En el césped, todos los focos apuntarán a Hugo Duro. El delantero del Valencia regresa a la que fuera su casa en un encuentro repleto de alicientes. Porque se enfrenta por primera vez a un Bordalás clave en su primera cesión al Valencia. Porque llega en el mejor momento de su carrera con 7 goles en diciembre que amenazan seriamente su récord de 10 conseguido precisamente de la mano de Bordalás en la entidad de Mestalla. Y porque se reencuentra con una afición que pasó del amor al odio cuando fichó por el Valencia y que en los últimos años le ha recibido a grito de «traidor». Hoy es el partido de Hugo Duro.

Recibido como traidor

No lo ha pasado bien el bueno de Hugo Duro cada vez que ha visitado el Coliseum como visitante. La afición azulona no ha sido justa con él. En su primera visita con la camiseta del Valencia parte de la afición del Getafe le recibió en el Coliseum llamándole «traidor». «¡Hugo Duro es un traidor!» le gritaron cuando bajó del autobús, cuando salió a calentar y durante el partido hasta su sustitución. Una actitud que dolió y mucho al futbolista. «Es la opinión de la gente si ellos lo toman con esa idea no puedo hacer nada», afirmó. «Me molesta un poco, me he criado aquí soy de Getafe, la familia, los amigos, desde prebenjamín estoy aquí y fue un sueño debutar con mi equipo, soy aficionado del Getafe y ojalá pueda volver algún día porque soy azulón», explicaba dolido. En su segunda visita, en febrero de 2023, las críticas fueron mucho menos ruidosas. Su tercera visita es una incógnita. De momento, José Bordalás le echó ayer un capote y pidió «máximo respeto» para el madrileño. «Desde aquí le pediría a nuestra afición, que es ejemplar, máximo respeto. Creo que es injusto. El tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado todo. Lo tuve en el Getafe y en el Valencia. Es un jugador honesto, honrado que lo da todo y que defiende sus intereses. Ahora mismo defiende los del Valencia. No hay que olvidar que cuando vino Valencia y estaba de entrenador, aquí no tenía mucho protagonismo. Yo decidí que allí nos podía ayudar. Al final hizo un gran año y está haciéndolo francamente bien. Seguro que se le va a respetar. Es un futbolista de aquí, nacido aquí y máximo respeto como profesional. Ahora nos enfrentamos. Puede ser algo extraño, pero es fútbol».

Clave en su cesión

Hugo Duro se enfrentará por primera vez a Bordalás. El alicantino fue clave para que el delantero llegara cedido en el verano de 2021. Casi un año después, para el técnico no era prioridad invertir 5 millones en su opción de compra. Pese a eso, el cariño es mutuo. «Él sabe que le tengo un gran cariño. Todos los saben. Cuando le tienes cariño a una persona y a un futbolista, eso no se acaba. Le deseo lo mejor a Hugo Duro pero a partir del domingo. Hugo Duro, aposté por él en Primera División cuando estaba en la cantera, demostró que tenía un gran compromiso y le vi futuro», afirmó.

A ritmo de récord

Hugo regresa al Coliseum con 7 goles bajo el brazo en liga contra Osasuna, Atlético (2), Cádiz, Athletic, Real Madrid y Girona. El exazulón ha marcado en 4 de las últimas 6 jornadas y amenaza seriamente los 10 goles que consiguió entre Liga y Copa la temporada 21/22 precisamente con Bordalás en el Valencia.