Giorgi Mamardashvili fue el mejor futbolista del Valencia, pero su actuación bajo palos, notable como de costumbre, no sirvió para que los suyos sumasen en el Coliseum. Sin embargo, el meta pone desde ya el foco en el partido contra el Barça. “Era un partido muy complicado. Es una pena, pero hay que recuperar de cara a la semana que viene, un partido muy importante”, dijo el ‘25’ en declaraciones pospartido.

El georgiano fue cuestionado sobre las expulsiones que sufrió su equipo. Sobre la de Paulista, dijo que hay que entender al jugador al hilo de la primera amarilla que vio. Y alrededor de la de Guerra, reconoció que la “saca por hablar”. “La primera creo que no ha dicho nada con el árbitro. El fútbol y hay que entenderlo. Saca por hablar, pero no he visto nada”.

Además, Mamardashvili se sinceró sobre el planteamiento de un Getafe, entrenador por el técnico que le dio la oportunidad de debutar en Primera División, que no le dejó al Valencia practicar su fútbol. “Sabemos que este campo es muy complicado y que Bordalás es un entrenador muy bueno. Estamos listos para todo, pero al final es una pena”.