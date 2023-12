El presidente de l'Agupació de Penyes Fede Sagreras ha participado en la Junta General de Accionistas con 6.954 acciones entre propias y delegadas representando a 238 peñistas. Sagreras ha expresado su voluntad de que haya "paz social" y "poco a poco estabilidad económica". "Queremos que haya paz social, poco a poco estabilidad económica, la verdad que sabemos que es bastante complicado, pero es lo que todo queremos y que nos lo expliquen si no sucede, de ello se viene hablando desde que se marcho el anterior presidente y estamos igual o peor", aseguró. Sagreras ha insistido en que "la funcion de las peñas no es tirarlo, podemos desear que venda y se marche, cierto, pero no nos cansaremos de hacerles ver las veces que haga falta, que para esta aficion y para esta ciudad, el valencia CF, no es cualquier cosa". Este es su discurso íntegro:

Quiero empezar de nuevo mi intervencion dejando patente nuestro malestar por el número de acciones necesarias para asistir hoy a esta asamblea, el consejo debe acordar que en el futuro podamos ser muchos más, tal y como deberia de ser en un club como nuestro valencia, que nunca debió de modificarse, emplazo a la directiva nuevamente para que realmente lo oficialice para el proximo año con un número de acciones coherente.

Hoy estoy aquí representando a 238 accionistas, desde el que tiene 1 accion hasta el que tiene bastantes más, agradezco a todos y cada uno de ellos su delegación. La mayoria son peñas y peñistas, pero también hay otros accionistas que no lo son, vengo hoy con 6.954 acciones, por cierto que se han quedado en el camino acciones por falsificación de firmas, pero bueno eso los accionistas que ya se han enterado, lo dirán en su momento donde corresponde, en el club para su conocimiento y en la asociación implicada para dejar clara su postura con esa ilegalidad, hoy era importante que la agrupacion de peñas valencianistas estuviera aquí hoy presente con su presidente representandola y así es.

Somos la asociacion que, con más de 42 años de existencia, aglutina a las peñas y peñistas inscritos, algunas de ellas, con mas de 50 años y otras con menor antiguedad que han ido incorporandose por diversos motivos, desde un titulo conseguido hasta por el fichaje de un jugador determinado como ya informé en pasadas asambleas.

Seguimos sin buscar protagonismo alguno, también sigue siendo curioso que muchos quieran decirnos lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir, incluso aconsejan a las peñas que se salgan de nuestra asociación, no entiendo ese interes constante de tenernos en el punto de mira cuando algo en el club no funciona, en cambio cuando nuestras actividades van perfectamente, parece ser que no es importante la agrupación para practicamente nadie… relaciones con otras federaciones, viajes para acercar a los aficionados para que animen a nuestro equipo por estadios de españa y por desgracia porque no estamos en europa, hace años también por el extranjero, o actividades con peñas.

Parece que todo lo que no sea guerra o genere problemática no interesa, el intento constante de desestabilizar a nuestra agrupación, sentenciando a su junta directiva o a mi persona creo que no es lo mejor en estos momentos, porque señoras, señores, vaya muestra de unión que demostramos a la opinión pública eh.

Lo mejor sería que cada uno reflexionara y arreglara su casa antes de meterse en la nuestra, por cierto, una circunstancia que no hacemos nosotros ni por parte de las peñas ni de la mia propia.

Las pèñas cuando se constituyen como asociacion, lo hacen por un sentimiento, por un escudo, por este club y no por que haya un dirigente u otro al que haya que marcar o intentar tirar, el día que toda esa gente que esta en contra de lo que somos, se dedique a lo suyo y nos deje en paz, igual se dan cuenta que cada uno tiene que hacer lo que considere y dejar a los demás.

La agrupación no se crea para fiscalizar a nadie ni para emprender acciones jurídicas contra nuestro club o contra quien sea su presidente, presidenta o máximo accionista, de hecho, en la venta del club, no se consultó a las peñas y no vi a nadie protestando por ello. Nuestro espiritu no es ese y, ya dije que nosotros apoyaremos protestas cívicas, algunos incluso de los presentes parece que no lo tienen claro, eso sí, nunca entraremos en demandas o querellas, para ello ya hay otras asociaciones a las cuales de nuevo quiero dejar constancia que nunca hemos criticado y les deseo lo mejor en el camino que recorren.

Quiero dejar bien claro en esta asamblea que en la agrupación de peñas estamos como toda la afición, cada día más preocupados por lo que le ocurre en nuestro club, eso si alguien lo duda, que se lo haga mirar, queremos que haya paz social, poco a poco estabilidad económica, la verdad que sabemos que es bastante complicado, pero es lo que todo queremos y que nos lo expliquen si no sucede, de ello se viene hablando desde que se marcho el anterior presidente y estamos igual o peor.

Lo más importante en un club de fútbol es una buena gestión en todos los aspectos, por ello aquí tiene que ser acorde con este club y con esta afición, queremos sacrificios para intentar aumentar el nivel deportivo con sensatez y que sea dirigido por gente de aquí con sapiencia en esos temas deportivos.

Estos últimos partidos estamos comprobando que tenemos una `plantilla muy corta, algo que ya dijimos en septiembre cuando se cerró el mercado de verano, todos apoyamos a nuestros canteranos, al resto de jugadores y a nuestro cuerpo técnico, pero deben ustedes hacer un esfuerzo y ahora en enero traer 3 o 4 jugadores que sirvan para ampliar ese armario ya que no queremos ni por asomo volver a repetir el final de la temporada pasada. Por favor refuercen el equipo como puedan, no pedimos figuras, pero si trabajadores dentro del terreno de juego.

También quiero dejar claro de nuevo, que el valencia c.F. Somos todos aquellos que sufrimos por el y además de ir donde haga falta, somos conscientes que si hay un maximo accionista por el motivo que todos sabemos desde el 2014, la funcion de las peñas no es tirarlo, podemos desear que venda y se marche, cierto, pero no nos cansaremos de hacerles ver las veces que haga falta, que para esta aficion y para esta ciudad, el valencia CF, no es cualquier cosa, es un club que llevamos dentro desde que nacemos hasta que morimos y con ese sentimiento no se debe jugar, tomen nota tras 9 años aquí y esfuercense por trabajar por y para nuestro club y para esta afición que llena mestalla día tras días.

Señoras, señores, hay quienes están empeñados en batallear para todo, pensamos que es momento de una vez por todas y como acabo de decir, tras 9 años, que se tomen en serio este escudo, que se pongan en contacto con el ayuntamiento y que entiendan que, para creerles tras tantos años, hacen falta hechos y muchos, hace falta compromiso y esos hechos deben ser continuos hasta conseguir lo que se merece este club.

El nuevo mestalla es una carga que llevamos a nuestras espaldas desde hace 15 años, pensar ahora en quedarnos en mestalla o no acabarlo, entiendo que no es la solución, lo que hay que hacer es terminarlo y no porque pueda acoger algún partido del mundial sino por la ciudad, por nuestro valencia porque le dará una gran posibilidad de ingresos extra sea por el terciario o por eventos que se puedan realizar en él, pero sobretodo por zanjar un tema enquistado desde 2008 y que muchos tenemos ganas que se termine y de paso abrirá una puerta a la venta del solar de mestalla, un caramelo en cuanto se derribe nuestro querido estadio de mestalla.

Tras casi 6 años como presidente de la agrupacion os puedo asegurar que la inmesa mayoria de los peñistas y sobre todo los niños, quieren poder estar cerca de su club, de sus jugadores, en sus viajes, en sus finales, cuando celebran un aniversario, cuando van con sus hijos a paterna o aquí a este estadio, haganlo posible.

Por cierto, tengo que reprocharles también porque es gravisimo, que no hayan realizado ningún evento o acto en el año del centenario de mestalla, todo lo referente con el valencia c.F. Es crucial y por ello se merece que este centenario tenga acciones por parte del club, es lamentable que no se haya hecho nada y quedan 15 días para terminar el año y nos merecemos que esa celebración se realice y no quede de nuevo que no se ha hecho nada por parte del club, la afición quiere a este estadio y hay que hacer algo, despierten.

Aquí en esta ciudad y en este país, quien opina distinto a otros o incluso quien dice que lo que piensa con toda la educación del mundo, es condenado, no se le juzga, se le sentencia directamente, estas redes sociales que gente utiliza como el beber agua, sirven para descalificar, amenazar, insultar y todo ello, salvo excepciones, lo hacen escondidos tras una careta. No se puede opinar porque si no opinas como ellos, eres desterrado, en getafe el viernes, un aficionado me gritó vendido, que alguien me explique vendido a que o a quien porque la agrupación no tiene nada que no tenga cualquier otra asociación que no tenga convenio con el club.

Hablo hoy de todo porque creo que todo esta relacionado con el nombre del club, hemos llegado a una crispación increible y me gustaría que regresara el respeto y educación que nos transmitieron nuestros mayores, que hay que criticar?, por supuesto que todo lo que no nos parezca bien (que es mucho), hay que decirlo y hacerselo llegar a quien corresponda, pero siempre con respeto.

Lo más facil, es decir que el presidente de la agrupacion es un dictador, que bloquea el ingreso de gente y que ha formado un cortijo, que es un servidor del club y bueno más calificativos que no voy a decir por educación y porque ya están denunciados en comisaría, pero señoras, señores, las peñas quieren lo mejor para el club, la mayoría de las 306 peñas quieren que nos dejen trabajar y esta claro que no haremos todo perfecto y se comenteran errores, pero quien no los cometa, le alabo su suerte, su buen hacer que parece perfecto y que sigan hacia adelante.

Por mucho que le pese a quien le pese, seguimos siendo un referente, las peñas estamos en todos los desplazamientos, llenamos mestalla, animamos hasta la saciedad a este equipo y vamos a seguir haciendolo, aunque se empeñen en destruir esta agrupación.

Las peñas votaron en febrero que ropieramos las relaciones con meriton y puedo asegurar que desde entonces así seguimos (tampoco se ha derogado ningún comunicado), y si ha habido contactos, ha sido con nuestro valencia CF. Y sus empleados, por el bien del club, de los peñistas y de los abonados.

La agrupacion, sus peñas, y los accionistas que represento, hoy van a votar no a la mayoría de los puntos del orden dia, pero vamos a estar en las reuniones que hagan falta para mejorar y sobre todo para como decia aquel comunicado nuestro de septiembre de 2020 (que de nuevo puntualizo, para nada ha sido derogado), votado por mas de 250 peñas, para que meriton cambie la gestion social, deportiva y economica de nuestro valencia c.F., cosa que parece que se este intentando hacer en algún momento pero en otros parece que se les olvida, de una manera u otra falta muchísimo y deben de gestionar para que la gente sea consciente de que por lo menos se intenta hacer como todos desearíamos.

El futuro nos lo dictará el día a día, lo que los dirigentes del club y nuestros jugadores hagan, pero desde luego y para finalizar, les pido de nuevo a al consejo que por favor piensen en su afición, en sus peñas, peñistas y que no queremos jugadores de 20 millones, queremos trabajo deportivo para mejorar este equipo y trabajo en todo lo demás para que el valencia c.F. Vuelva a ser lo que fue en 2004, en 2019 y durante muchos de sus 104 años de historia, si menciono el 2004 es porque desde ese año estamos caminando por arenas movedizas, antes sin estar ustedes y ahora estando ustedes.