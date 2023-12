El presidente de Libertad VCF José Pérez ha tomado la palabra a la finalización del discurso inicial de Layhoon Chan en la Junta General de Accionistas del Valencia CF para responder a la cara a sus "mentiras" y desarrollar un discurso con apelaciones directas a Javier Solís, Inmaculada Ibáñez, Germán Cabrera y Kiat Lim. "¿Uds duermen tras esta sarta de mentiras?. Dejen de pisotear a la afición. Si de verdad se sintió orgullosa y abrumada por su respuesta el año pasado, dejen de ningunearla y de faltarle al respeto". Esta han sido sus réplicas a las primeras palabras de la presidenta:

"Ustedes conocen a Libertad, aunque les cuesta contestar a los requerimientos que mandamos a oficinas. Representamos a más de 1.200 accionistas, a los que ustedes ningunean, al valencianismo de a pie. ¿Tenemos que seguir apoyando a los jugadores? ¿Es que acaso lo dudan? El apoyo ha sido incurstionable 105 años. Dejen de decir que necesitan a la afición; no les quiere a ustedes. Dice que Layhoon apuesta por Baraja, pero luego le engañamos como a todos los entrenadores anteriores y no le fichan jugadores. Dice usted que 'haremos lo que haga falta para seguir creciendo', cuando ustedes no han hecho más que destruirnos y menguarnos. O el traductor se equivoca, o usted no domina el inglés... o usted miente. Dejar de luchar por Champions a luchar por no descender es tener menor potencial. POR SUPUESTO que ha bajado el potencial, uds lo arrastran. Me llevo las manos a la cabeza. Hablan contra la realidad. Niegan que llueve cuando están chopados hasta la cabeza. ¿Uds duermen tras esta sarta de mentiras?. Dejen de pisotear a la afición. Si de verdad se sintió orgullosa y abrumada por su respuesta el año pasado, dejen de ningunearla y de faltarle al respeto. Igual es tema cultural, o de educació, pero ningunear y mentir es una falta de respeto". Además, José Pérez ha preguntado por el coste de 340M del Nuevo Mestalla en el que CVC sólo aporta 80M. "El Mundial 2030 lo perdimos hace 9 años cuando llegaron uds. Puede suponer destrucción del Valencia CF. ¿Uds trabajan para club o la ciudad? Ni la una ni la otra".

A continuación, José Pérez ha vuelto a su discurso inicial para poner a Meriton "frente al espejo de sus mentiras". "Mienten tanto que no sabemos la realidad del cambio al Nuevo Mestalla", decía. Este ha sido su discurso íntegro:

Vengo hoy aquí con dos propósitos firmes. Dos propósitos firmes y decenas de preguntas.

El primero de ellos, intentar arrojar luz a su visión de la situación. Hacerles que comprendan al valencianismo, a la sociedad valenciana, a este club. Su idiosincrasia. Sus ilusiones. Nunca es tarde para eso. Déjenme intentarlo.

Decía el gran Julián Marías, en su “Breve tratado de la ilusión”, algo así como que deberíamos abandonar las típicas preguntas de ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? cuando nos interesamos sinceramente por alguien y adoptar la pregunta ¿Qué tal tus ilusiones?

Señora Lay Hoon, ¿sabe algo de las ilusiones del valencianismo?

La principal ilusión del valencianismo, el pequeño motor de su día a día desde hace ya varios años, lo que piden al año nuevo que está a punto de entrar, ¿sabe lo que es?

Que se vayan. Que acabe ya la pesadilla en la que han sumergido al club, a la ciudad y a la afición desde el preciso momento en que el señor Peter Lim pisó la alfombra roja que le extendió en la avenida Suecia su juguete roto, Amadeo Salvo.

Es sencillo de comprender. Pese a la diferencia de idioma. Es un mensaje simple e inequívoco. Y además un mensaje que le ha llegado en multitud de ocasiones, por miles de personas y de cientos de formas diferentes.

Señora Lay Hoon, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien cuando toda una sociedad le está pidiendo que se vaya y aun así decide quedarse? ¿qué contrapartida es suficiente para enfrentarla a la opinión de miles y miles de personas que piden, suplican, ruegan, que se vayan y dejen libre lo que les ha costado más de cien años construir? O lo que es igual, ¿Qué negocio tan suculento tiene aquí el señor Peter Lim para pisotear a toda una sociedad?

Señora Lay Hoon, ¿Qué siente usted cuando todo el estadio le grita que se vaya? ¿Cuándo se lo dicen aficionados de a pie en un aeropuerto o en el hall de un hotel? ¿Qué piensa? ¿Qué todo el mundo está equivocado y usted y su jefe están en lo cierto?

Señora Lay Hoon, confío en que pueda trasladarle esto al señor Peter Lim. La sociedad valenciana en su conjunto, no quieren tener relaciones con ustedes, no quieren verlos más, desean, ilusionan, que se vayan de aquí y queden sólo en el recuerdo de las malas pesadillas. ¿Y sabe usted porque ilusionan eso? Porque a la gente le molesta que la engañen. A la gente le ofende que se rían de ella y de sus seres queridos. La gente, en todas partes del mundo, aquí en Valencia, y allá en Singapur, se duele de los golpes que suponen los abusos, las mentiras, los atropellos, las violaciones de derechos fundamentales, los robos y la desidia. Ustedes durante estos nueve años han sido un compendio de vejaciones al valencianismo en particular, pero a la sociedad valenciana en general. Por eso han sido capaces de crear esa ilusión en esta sociedad. La ilusión de que ustedes se vayan.

¿sabe? Creo que para arrojar esa luz que les prometía al principio es necesario que deje de un lado la retórica y hable de hechos concretos:

Ustedes expulsaron a una parte de afición de Mestalla, ustedes prohibieron a la afición interaccionar en redes sociales con su club, ustedes silenciaron a todo el estadio, ustedes se bajaron el pantalón y enseñaron sus indecentes nalgas como escenificación de proyecto para el nuevo Mestalla, ustedes bailaron borrachos de alcohol en un palco rival riéndose de las protestas su afición, ustedes saquearon la caja de este club, la de caudales y la deportiva, ustedes arrastraron el escudo hecho trizas de nuestro club, ustedes han mentido al valencianismo, vía entrevista, vía comunicado, vía junta general, vía juzgados, incluso cara a cara sosteniendo la mirada. Ustedes nos han insultado públicamente, nos han llamado racistas, nos han llamado cortos de entendederas, nos han vilipendiado. Ustedes nos han intentado expulsar de nuestra casa.

Le voy a pedir un esfuerzo que estoy seguro que es capaz de hacer, póngase en los zapatos del valencianismo. ¿no querría usted también que Peter Lim saliese de aquí hoy mejor que mañana?

Sea sincera. Piense que a su casa llegan unos caseros que la destruyen, manchan, empequeñecen, vapulean, insultan, violentan… ¿verdad que su ilusión sería ver cómo esos caseros se van bien lejos?

Reflexiónelo. Transmítaselo al señor Peter Lim ya que él no se digna en escuchar al valencianismo. Transmítaselo al señor Kiat Lim también, quizá entonces entienda la aberración que supuso su video promocional del año pasado. Quizá madure.

¿saben que le ocurre al valencianismo además de estar cansados de ustedes?

¿Qué no les creen?

¿y saben por qué?

Porque su divisa es la mentira. Quizá en su mundo de negocios con esa divisa se viaje lejos, pero de verdad, ¿no creen que esta sociedad, esta gente, esta historia, merece algo más elevado que el lenguaje de la mentira?

Para que no tengan la osadía de negar la evidencia voy también a listar algunas de sus mentiras. No con afán de causarles ningún daño, con afán de arrojar luz, de hacerles ver por qué su tiempo aquí ya ha llegado a su fin. El porqué de que hayan hartado a toda una sociedad.

Señora Lay Hoon, mintió al valencianismo nada más llegar simulando un interés por lo deportivo del señor Peter Lim que no existía. Ocultando unos intereses reales avergonzantes.

Mintió poniendo su palabra sobre la mesa, ¿recuerda aquel “no queremos vender a Paco (Alcacer)?

Han mentido al valencianismo en cada comunicado ¿recuerdan el último? ¿El del reset? ¿Lo recuerda usted Javier Solís? He leído tantos wasaps suyos enviados a la prensa para atraerla a su redil que ya me ocurren dos cosas. La primera, que me dan ganas de llamarle Javi y la segunda, que reconozco sus patéticos anglicismos allá donde los usa.

¿Saben a quién más han mentido? A Prandelli, a Marcelino, a Parejo, a Coquelin, a Kondgobia, a Soler, a Gracia, a Bórdalas, a Guatuso, a Baraja…

La mentira es su divisa.

¿saben a quién más han mentido? A la administración pública.

Todavía recuerdo el primer proyecto de Nou Mestalla que presentaron en diciembre de 2021.

“Primer estadio de Europa autosuficiente” lo llamaban, porque toda la cubierta iba a llevar placas solares. ¿el problema? Que no tenía cubierta. Perfectos trileros.

También decían que era “un estadio abierto al mar”, ¿saben por qué? Porque dejaban el hormigón visto, sin cubrir la estructura.

O, esta es buena, un estadio con ingresos extras por restauración… los locales de restauración eran foodtracks, foodtracks en las famosas terrazas que va a tener nuestro nuevo estadio. ¿saben que son las terrazas? Lugares donde habría que poner butacas y en vez de eso las vais a dejar con hormigón visto, para ahorrar.

Es curioso, y esto lo entenderá hasta nuestro secretario del consejo pese a ser madridista. Abandonas un estadio que tiene más de cien años. Un estadio donde has vivido tu preciosa historia, donde te has convertido en uno de los clubes más importantes del mundo y te vas a otro.

Se supone que debería ser un estadio mejor. Se supone que deberíamos estar orgullosos del cambio. Se supone que deberíamos estar disfrutando del proyecto, gozando imaginándonos en el nuevo estadio, empapándonos de cómo será nuestro futuro allí. Viendo una y otra vez imágenes de cómo va a quedar nuestra nueva casa. Y, sin embargo, ¿cuál es su logro? Avergonzarse del nuevo estadio. Que el proyecto este escondido y sólo se vea en la privacidad de despachos poco ventilados. Que el proyecto de nuevo Mestalla sea una vergüenza de la que se avergüenzan hasta ustedes.

Mienten tanto que no sabemos la realidad de cuánto costará ese cambio.

Señora Inmaculada Ibañez, por favor, ¿puede indicarnos cuanto nos costará que la pelota ruede en el nuevo estadio? ¿incluido el derribo de Mestalla? ¿por qué le dicen al ayuntamiento 160 o 180 y el ayuntamiento diga que no menos de 200? ¿y el aumento en coste de materiales? ¿y los imprevistos?

El coste del Roig Arena en tres años se ha multiplicado casi por dos.

El coste del Nou Mestalla en 9 años ha ido menguando. Curioso, como la plantilla del Valencia C.F.

Señora Inmaculada Ibañez, usted en su casa, si tuviera problemas para pagar la luz, la comida, el colegio de los niños, si el banco no quisiera saber nada de financiarla ¿se embarcaría en cambiarse de casa?

¿Cómo se va a financiar los, seguro, más de 100 millones –descontando lo que cubre CVC- que se necesitan para cambiarse de casa?

¿vendiendo lo poco que tenemos a precio de saldo?

¿vendiendo el terciario de Cortes Valencianas, que en una buena negociación podría suponer entre 1.000 y 2.000 euros el metro cuadrado por menos de 700 euros el metro cuadrado?

Señora Inmaculada Ibañez, ¿eso es garantizar el futuro del Valencia C.F.? ¿O es aplicar una gestión extractiva de lo poco que le queda de valor a nuestro club?

Están ustedes liquidando el club ante nuestros ojos.

Mienten, miente, mienten, y cuando ya parece que no caben más mentiras, vuelven a mentir.

Cuando ya parece que no pueden resultar más zafios en sus mentiras, viene el hijo del jefe, le graban un video y dice textualmente “no les pedimos que nos crean, les pedimos que vean nuestros actos”

Sus actos los retratan. Están totalmente en lo cierto. Y el retrato es feo, muy feo. Es un retrato de personas que están dispuestas a traspasar cualquier línea roja de dignidad.

Señora Lay Hoon, quizá sea mi educación, doy gracias a mis padres por ella, pero creo que existen pocas faltas de respeto más grandes que la mentira. No digamos ya la mentira que se lanza mientras te están sosteniendo la mirada. Como hizo usted hace un año aquí.

Miren, a mí la mentira me incomoda, la propia y la ajena. No crean que me siento cómodo llamándoles, ajustándome a la realidad, mentirosos. Pero les aseguro que es necesario. Porque esta incomodidad está a años luz de la que siento cuando veo como intentan engañar al valencianismo.

Siento incomodidad, y, voy a ser sincero, aversión, mucha aversión, la que me produce conocer como intentan manipular, mover sus hilos mediáticos, su aparato opresor, su cañón de exclusivas para intentar engañar y aletargar al valencianismo. Es patético tener constancia de que quienes deberían estar preocupados en gestionar bien un club de futbol y una sociedad mercantil consuman sus horas mandando wasaps para intentar poner de su parte cierta opinión publicada.

Es una lástima no tener hoy aquí delante a Kiat Lim, porque me gustaría contarle de viva voz lo malo que es su padre, lo loco que está, lo inútil que es… no lo digo yo, lo dice el aparato mediático de quienes están hoy sentados en esa mesa. Lástima no tener grabaciones, como aquellas de Anil Murthy llamándolo senil. Porque en esa mesa, y también en el balcón que tenemos aquí arriba hay mucha gente intentando convencer (o convencerse) que ellos son esplendidos profesionales pero que el ogro Peter Lim y la nefasta Lay Hoon no les dejan desarrollar sus maravillosos atributos profesionales.

¿Lo ven? ¿se dan cuenta como arrastran esta entidad centenaria? Son patéticos. Se acuchillan entre ustedes con lo único que dominan, las mentiras.

Mentiras, mentiras y más mentiras.

Pero, me surge una duda importante.

Señora Lay Hoon, míreme. Tengo 44 años, soy accionista del Valencia ininterrumpidamente desde que este club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva. Mi primera acción del club la compró mi padre, yo tenía entonces 13 años. ¿no me considera aficionado al Valencia C.F.? Porqué abonado y accionista ya ve que si soy.

Y al resto de 1800 agrupados en la asociación Libertad VCF, ¿no nos considera valencianistas?

¿quizá nos considera “malos” valencianistas?

Digo esto porque no nos contesta. No nos habla. El Valencia C.F. no nos dirige la palabra. Nuestro Valencia C.F. nos ignora. No merecemos que se conteste, no digo dar la razón en nada, digo tan sólo conteste, ni uno sólo de las decenas de requerimientos que hemos enviado al club.

El silencio por respuesta a sus socios, accionistas, abonados y aficionados.

¿Ven con que indignidad están dirigiendo un club centenario?

Señora Lay Hoon, ¿Qué miedo tienen a instaurar la figura que ya define la Ley del Deporte desde el 1 de Enero del Consejero Independiente?

¿puede contestarme porque no la instauran? ¿Qué les asusta de esa figura?

Señora Lay Hoon, ante la demanda que nosotros pusimos para que instaurasen el Consejero Independiente, ¿sabe lo que han contestado ustedes?

Quizá no lo sabe y es un buen momento para contárselo, y así nos reímos todos.

Dicen, y cito literalmente:

el VCF tiene hasta el 01/01/2024 para cumplir con la obligación a

que se refiere el artículo 71 de la Ley del Deporte.

A este respecto, la Disposición Adicional Novena, bajo el título ‘Adaptación

de la Normativa Interna de las Entidades Deportivas’, establece que:

“Las entidades deportivas contempladas en el título III deberán

adaptar su normativa interna a lo establecido en esta ley

dentro del plazo de un año desde su entrada en vigor”.

Si, señora Lay Hoon, mire la fecha… estamos a 14 de diciembre. Ustedes ante el juez alardean de que aún tienen tiempo. Tiempo para incumplir.

Como les vengo diciendo, mienten, miente y mienten. También a los jueces.

Huelga decir que en la disposición adicional novena la palabra “dentro” juega un papel especial.

Déjeme que le indique, solo a modo de anécdota, de otro mantra con el que ustedes atacan a Libertad VCF en sede judicial cada vez que allí nos hemos visto. Dicen que somos muy malos, dicen, y cito textualmente:

La Asociación se define a sí misma en su página web como un grupo de acción sin ánimo de lucro conformado no sólo por socios que hacen una contribución económica, sino por aquellos que buscan participar activamente en la lucha contra el máximo accionista del Valencia.

Eso, aunque ustedes sean incapaces de entenderlo, no es despectivo. Es un orgullo pertenecer a una asociación que lucha contra quienes están, con una gestión extractiva, acabando con nuestro club.

Señor German Cabrera, y ahora me dirijo a usted porque le considero la persona más informada de quienes están hoy sentados en esa mesa.

¿en calidad de que se reunió en Madrid con el señor concejal de la ciudad de Valencia, Jose Marí Olano?

No se lo tome como una pregunta retórica. Contésteme por favor. Creo que los accionistas del Valencia C.F. deben conocerlo. ¿Que pactaron ustedes?

¿y en las posteriores llamadas de teléfono que ha tenido con él?

¿y en la última reunión?

Señor German Cabrera, ya que estamos, ¿ha firmado ya el NDA? ¿se ha comenzado ya la Due Diligence del club?

Señor German Cabrera, ¿ha habido conversaciones con el fondo de inversión estadounidense PEAK6?

Señora Lay Hoon, ¿están negociando la venta del Valencia C.F. a espaldas de su afición?

Les dije que en mi intervención de hoy tenía dos propósitos firmes. El primero poder explicarles porque el valencianismo no les quiere aquí. Confío en haberlo hecho.

El segundo objetivo es una propuesta. Una propuesta en nombre de Libertad VCF. Una propuesta totalmente constructiva. De mirar hacia adelante.

Es una lástima, de nuevo que el señor Kiat Lim no esté aquí porque me gustaría hacérsela a él, espero que usted, señora Lay Hoon se la transmita a él o al señor Peter Lim en los mismos términos que yo la enuncio.

Señor Peter Lim, ha fracasado. No desde el punto de vista mercantil claro. Es probable que su objetivo, planificado hace años junto con Jorge Mendes, haya sido exitoso. Han realizado una gestión extractiva de los bienes del Valencia C.F. salvaje y efectiva, en menos de diez años han convertido un club entre los 20 más importantes de Europa a una entidad con serios peligros de continuidad y luchando por no perder la categoría en lo deportivo.

Pero ¿sabe señor Peter Lim por qué ha fracasado?

Porque es usted el ejemplo de lo que ninguna afición quiere para sus clubes, de lo que ninguna sociedad quiere albergar en su seno.

La Asociación Libertad VCF en estos tres años ha tenido la oportunidad de tejer una maravillosa red de contactos con otras aficiones, otros países, otras culturas.

Hemos aprendido, gracias a nuestra participación en FASFE (Accionistas y Socios del Fútbol Español), gracia a la inclusión de esta en la FSE (Football Supporters Europe) de lo importante de las aficiones de los clubes de futbol en Europa. Hemos aprendido la importancia del asociacionismo. Hemos conocido que en Europa el mundo del futbol está cambiando, está entendiendo que las aficiones son un actor más con voz y voto, el actor crucial y diferencial. Hemos conocido que en Europa ya se han dado cuenta que el futuro del futbol pasa por recuperar a las aficiones.

Cierto que aquí en España todavía no nos hemos dado cuenta. Como aquella maldición que decía que Europa acababa en los Pirineos.

Señora Lay Hoon, ¿sabe que más hemos aprendido de nuestros amigos en Europa?

Que nos usan de ejemplo. Cómo aquel dicho español que viene a decir que no hay persona inútil, que al menos servirá como mal ejemplo.

Pues eso es el señor Peter Lim en Europa. Eso son ustedes, el mal ejemplo.

En el Reino Unido, en aficiones alemanas, en Francia, en Italia, aquí en España, Peter Lim es conocido como lo más nefasto que le puede pasar a un club de futbol cuando es colonizado por una persona con intereses ajenos.

Titulares en Financial Times, en Washington Post, en Strait Times, en prensa italiana, francesa, australiana, alemana, brasileña, portuguesa, donde hablan de lo nocivo, corrosivo y perjudicial que es en el mundo del futbol Peter Lim.

Ya lo han conseguido. Ya son el hazmerreír de todas las aficiones europeas.

El señor Peter Lim habrá ganado mucho dinero en esta aventura. Pero ha perdido toda la credibilidad y respeto que un ser humano pueda tener. Esa es su gran derrota. Será usado como el mal ejemplo cuando generaciones futuras quieran explicar este periodo oscuro del futbol.

Como se dice aquí en España también, en el pecado llevan la penitencia.

Pero, y ya acabo, intentemos salir de este atolladero. Dejen que Libertad VCF les tienda la mano para salir del pozo. Todavía estamos a tiempo. También ustedes.

La propuesta de la Asociación es clara.

Iniciemos un proceso de salida de Peter Lim del accionariado del Valencia C.F.

Mañana mismo si quieren comenzamos a articularlo.

Siéntense con nosotros. Aparquen el odio que le tienen al valencianismo por haber sido capaz de cansarse de sus mentiras.

Comencemos a hablar y crear un proyecto de salida del señor Peter Lim del accionariado del Valencia C.F., un proyecto para devolverle el club a su afición.

No teman, la Asociación Libertad VCF lleva trabajando muchos meses y está preparada para afrontar el proyecto. Para negociar con ustedes. Seamos adultos e inteligentes. Negociemos su salida de aquí y la recuperación del club mediante un proyecto de democratización.

Se quitarán este dolor de cabeza, e incluso pueden revertir la opinión que en Europa tengan de ustedes.

Ganamos todos.

Si hemos de creerles, el club no le produce ningún beneficio económico al señor Peter Lim, sólo le da dolores de cabeza, déjenos que le quitemos este problema.

Ustedes dejan de padecer el escarnio público y nosotros recuperamos algo que nunca debimos dejar que nos arrebataran.

Sentémonos y negociemos los términos de su salida.

Cualquier otra actitud por su parte, es inexplicable e incomprensible.