La Junta de Accionistas del Valencia está dejando varios titulares. Uno de ellos, la reacción de Layhoon Chan sobre la información desvelada en la última edición de Meriton Confidencial en la que desvelaba el resto de cargos que ocupa la actual presidenta del Valencia y su influencia en el entramado empresarial de Peter Lim. "El informe sobre mis trabajos es un poco estúpido", comentó la mano derecha del máximo accionista en la Junta Ordinaria respecto a la información develada por Superdeporte.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Accionistas, fue preguntada, como no podía ser de otra manera, por su nivel de implicación en el Valencia si no es capaz de pasar los días suficientes en España como para tributar, a raíz de Meriton Confidencial. "¿Eres de Superdeporte? No ha sido una noticia precisa", comenzó tras la pregunta respecto a la información desvelada. "Cumplo con mis deberes fiscales en España y en Singapur. A partir de enero, como bien sabes, voy a empezar a pasar más tiempo en España y estoy a tiempo completo en el Valencia CF. No habrá ningún problema al respecto", aseguró la Presidenta, confirmando que para el año 2024 se centrará en el Valencia a tiempo completo, por lo que se espera que tribute de esa forma en España.

Respecto a su papel de Layhoon en la red empresarial de Peter Lim, desmintió que tuviese cargos ejecutivos en otras empresas de la matriz de Meriton. "No tengo puestos ejecutivos en otras empresas de Meriton y mi nombramiento en el Consejo de otras empresas consiste en reuniones semestrales y a veces anuales. Depende de las empresas. Trabajo 24 horas al día siete días a la semana por el Valencia CF. Creo que el artículo que lleva circulando toda la semana no es justo hacia mi persona", concluyó la Presidenta.