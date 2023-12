18:36

Si el difencial del que hablaba Inma Ibáñez, el VCF está interesado en aportarlo... ¿Por qué no se aporta para la plantilla?

Layhoon: "Mira, 80 millones son de CVC no se puede utilizar para la plantilla. Y luego 35 millones son de venta de activos como el terciario. No podremos cobrar ese dinero ahora y es algo con lo que no se puede contar para el mercado de invierno. De forma que estas partidas puede que vengan 12/24 meses adelante"

Inma Ibáñez: "Hasta que no esté en explotación el nuevo estadio no empezarás a pagar. No va a afectarte al coste de plantilla de hoy. Y al de mañana espero que sea en positivo y no negativo"

Kiat Lim. ¿Qué argumento ha dado para no venir? ¿Decisión propio o recomendación?

Layhoon: "Fue su propia decisión, no podía estar aquí"

Rafa Mir

Layhoon: "El accionista principal no cree que haya riesgo de bajar a Segunda. Confía plenamente en Baraja y en el equipo. Este es el contexto. No hay presupuesto para Rafa Mir"

Fórmulas para presupuesto para el mercado invernal. ¿Eso es con la salida de jugadores?

Layhoon: "No creo que vaya a haber ventas principales este invierno. Si no podemos reforzar la plantilla para nuestro entrenador lo últmo que queremos hacer es vender a jugadores clave. Tal vez tengamos que encontrar soluciones para jugadores que no sean tan necesarios. Buscaremos traspasos con estos casos"