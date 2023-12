El Valencia juega esta noche contra el Barcelona. Pero también contra sí mismo. Rubén Baraja se verá obligado a reconstruir el once titular por las bajas de tres titularísimos durante toda la temporada. El Pipo afronta el partido sin tres de sus futbolistas importantes en sus planes como son José Luis Gayà, Javi Guerra y Gabriel Paulista. Casi la columna vertebral del equipo. El técnico deberá echar mano hoy de su unidad B. No le queda otra.

La lesión de Gayà fue uno de los temas de actualidad que ha acaparado más minutos en la rueda de prensa de Baraja. El capitán no estará en el partido de este sábado. El lateral izquierdo no se ha recuperado de las molestias en el aductor y la rodilla que le han impedido disputar los dos últimos partidos contra el Girona y el Getafe.

El Pipo confirmó en sala de prensa las molestias que todavía arrastra y que le impedirán enfrentarse a los azulgrana. «Gayà no acaba de estar bien del todo y nos parece un riesgo que pueda participar mañana. Amallah estará en la convocatoria. Almeida sigue su proceso».

Baraja no quiso entrar a valorar las causa de la lesión aunque de todos es sabido que el jugador se fue a la selección española con un golpe. A partir de ahí, forzó contra el Celta de Vigo y se rompió. Así lo explicaba el técnico: «Pregúntame quién va a jugar por Gayà, que seguro que el que lo haga lo hará bien. Sacar punta sobre si se fue a la selección con un golpe, compite, vuelve para competir y se resiente... en ese recorrido qué podemos hacer, son situaciones que se pueden dar. Tengo que potenciar al sustituto y darle confianza», explicaba.

La única preocupación del técnico es preparar de la mejor forma posible al futbolista que lo sustituya. «En una temporada te puede pasar que un jugador no esté por alguna lesión, pero tengo la tranquilidad de que el que le sustituya pueda hacerlo bien. Gayà es importante por profundo, llegadas, asistencias o peligro en área rival, pero no nos podemos lamentar». En este sentido, el candidato número uno para ocupar el lateral izquierdo es Yarek Gasiorowski como sucedió contra el Girona y el Getafe. Jesús Vázquez fue titular en Copa, pero no está preparado todavía para un partido de tanta exigencia física como el de esta noche en Mestalla.

Tampoco jugará Paulista por sanción. El hispano-brasileño cumple un partido de castigo por su expulsión en el Coliseum. La primera opción para sustituir a Gabi en el centro de la defensa es Diakhaby. El francés está preparado para recuperar la titularidad en liga dos meses y medio después. Mouctar sufrió una rotura en el isquios de su pierna izquierda el 1 de octubre y desde entonces no juega de inicio en Liga. El Pipo le dio la titularidad contra el Arosa en Copa para que cogiera ritmo de competición. Se quedó a cero contra el Celta y tuvo minutos en la segunda parte ante el Girona (23’) y Getafe (36’).

La baja más difícil de suplir será la de Javi Guerra por sus características únicas en la plantilla. El de Gilet cumplirá el primero de los dos partidos de castigo impuestos por el Comité de Competición a raíz de sus protestas a Cuadra Fernández en el Coliseum. Con Diakhaby en el centro de la defensa, el Pipo solo dispone de dos alternativas en la plantilla: Hugo Guillamón (nunca ha sido titular en liga) y el ya recuperado Selim Amallah. No hay más.