Fin de año con una tarea pendiente

No fueron tres puntos, pero el empate ante el FC Barcelona del pasado sábado tiene un valor anímico cercano al de una victoria. Por el rival, el momento y por la actitud y sensación de competitividad que el equipo ofreció durante los 90 minutos. A falta de refuerzos que, salvo giro inesperado, tampoco llegarán en enero, ese es el camino que debe seguir el Valencia para navegar tranquilamente hacia el objetivo de la temporada. Un camino que acostumbra a encontrar en Mestalla, donde todo es más fácil con el aliento de una afición que nunca se esconde. Pero que está costando más de la cuenta encontrar lejos de casa. Este martes, en el último partido del año, el Valencia tendrá en Vallecas una nueva oportunidad de ganar fuera de casa, algo que no hace desde la primera jornada en el Pizjuán.

«Seguir trabajando, seguir ajustando cosas. Dar importancia a cada detalle. El partido del martes será del mismo nivel. El Rayo en casa es fuerte, no consiguen ganar y será un partido complejo. Nosotros trabajamos para conseguir que lo del Barça lo llevemos fuera de casa. Ganar es la diferencia que te acerca al objetivo». Esto decía Rubén Baraja tras el empate a uno ante el Barça. El Pipo sabe perfectamentre que sumar fuera de casa será definito este curso y tiene clara la receta, pero hasta el momento no ha conseguido que se traduzca en resultados. La inyección de moral de este sábado puede ser clave para empezar a cambiar las cosas.

El balance a domicilio es verdaderamente malo. En nueve partidos, el Valencia ha sumado solo una victoria, tres empates y cinco derrotas. Un total de seis puntos. Aún así, todavía hay cinco equipos peores a domicilio, aunque eso no debe ser excusa para que los números sean tan pobres. Partidos como el de San Mamés o Montilivi deben ser espejos en los que mirarse de ahora en adelante. Ambos fueron partidos en los que el equipo de Baraja no solo compitió como toca sino que tuvo la victoria en su mano, pero golpes de mala suerte y las fuerzas que flaquean en los minutos finales impidieron volver a la capital del Turia con los tres puntos bajo el brazo. Los precedentes que hay que evitar repetir también están claros. El partido del Bernabéu o, sin ir más lejos, la última salida de liga al Coliseum, aunque el resultado solo fuera de 1-0, son actuaciones que no pueden repetirse.

A partir de ahí, con ejemplos claros que imitar y otros que evitar, no hay que esperar mucho para saber con qué imagen cerrará el Valencia un 2023 frenético, tanto en lo deportivo como en lo social, y que va a concluir mucho mejor de lo que podría haberlo hecho teniendo en cuenta que el descenso la temporada pasada fue una posibilidad muy real. Este martes la visita es a Vallecas (19:00) y el rival un Rayo Vallecano que, si bien tuvo un inicio de curso prometedor, sus últimas semanas de competición invitan a pensar en que el Valencia puede sacar un resultado positivo. En cualquier caso, el fútbol muchas veces no entiende de dinámicas y para el actual Valencia cualquier partido es un desafío mayúsculo.

El reto de Vallecas

Más allá de todos los componentes que convierten el partido en un muy complicado, otro factor a tener en cuenta es que al Valencia no se le da nada bien jugar en Vallecas, al menos en los últimos años. La última victoria blanquinegra en el estadio la franja fue en el año 2014, en un partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey que se resolvió con u resultado de 1-2. En liga, el último triunfo data del 12 de mayo de 2013 (0-4). Desde entonces, sequía ante el Rayo cuando estos han estado en Primera. En los precendentes más recientes, y más concluyentes en este caso, destacan el 2-1 de la temporada pasada con una exhibición de Isi Palazón, al que se le da muy bien jugar contra el Valencia, y el empate a uno del año de Bordalás, partido en el que el Rayo empató en el tramo final.