El Valencia llega al Estadio de Vallecas sin haber ganado en una década. Un dato que podría no significar mucho, pero el conjunto de Baraja tan solo ha sumado los tres puntos lejos de Mestalla en una ocasión.

Fue en la primera jornada del campeonato liguero en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Sin embargo, el Rayo de Francisco, a pesar de estar firmando una gran temporada, no está haciendo de Vallecas un fortín. Tan solo un triunfo logrado como local en lo que llevamos de curso, por lo que el partido enfrenta dos rendimientos que invitan a pensar que puede haber un cambio de rumbo. Veremos de qué lado cae la moneda.

La herencia de Iraola

Este Rayo no es el mismo con el que Iraola el curso pasado deleitó al fútbol tanto nacional como internacional, valiéndole un billete hacia la Premier League. Pero eso no impide a Francisco a aprovecharse de los automatismos y varias de las sellas de identidad que les llevaron a ganar 13 partidos y sumar 49 puntos. Aunque Isi no esté al nivel que se vio la campaña pasada, y los delanteros sigan sin firmar cifras estratosféricas, la Franja sigue haciendo daño como más le gusta.

Planteando un partido de mucha presión, los franjirrojos abogan por un juego más directo, tratando de ganar muchas segundas jugadas, haciendo del centro lateral una de sus armas favoritas. Con Balliu en el lateral derecho ganando continuamente línea de fondo, y Álvaro García en la izquierda encarando una y otra vez a su par, el centro lateral es uno de los debes del Valencia a la hora de defender, y que tantos dolores de cabeza le dieron contra el Alavés, un equipo que ataca de forma similar.

Pocas ocasiones

El Valencia atraviesa una crisis de resultados, costándole mucho ya no solo hacer gol, sino generar ocasiones de peligro. Ante el Barça fue capaz de amenazar el área rival en varias ocasiones, pero tuvo que tirar de efectividad para conseguir empatar. Y es que en los últimos partidos le está costando cruzar campo contrario y acercarse a la zona de castigo para generar ocasiones de gol, un problema que también está adoleciendo el Rayo, que juega con delanteros ‘poco nueves’. Tanto Raúl de Tomás como Camello son arietes muy móviles, que generan espacios para los compañeros y que se encuentran cómodos saliendo del área para asociarse, dejando el área para los centrocampistas que llegan de segunda línea. Sin duda, será un partido muy táctico.