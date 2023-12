19·12·2023 21:23

Importancia del triunfo para el objetivo

"Cuando vienes de cuatro/cinco partidos sin ganar, al margen de que no todas las fases de la temporada que no son de ganar, tenemos que tener calma, mantener la confianza. Evitar las dudas. Sabemos cuál es nuestra situación. Hoy toca disfrutar de los tres puntos, fuera de casa nos faltaba creérnoslo más. Hoy lo hemos conseguido, sufriendo pero hemos sabido hacerlo hasta el final"

Nombre propio: Mosquera. Su crecimiento es espectacular. ¿Qué tiene que decir al respecto?

"No me gusta personalizar mucho pero su tema es que tiene grandes condiciones. Hay que apostar por él, se equivocará porque es normal, es joven. Ha estado bien estos dos partidos, pero no solo él, también Diakhaby, Jesús, Foulquier. La línea defensiva está bien estos últimos partidos y es mérito de ellos. Yo trabajo para que se sientan bien y con confianza pero realmente son ellos lo que lo hacen. Estoy feliz por él, porque su rendimiento no es fácil. El partido de hoy no era fácil. Tenía a RDT delante, no te permite ni un error y la sensación es que los dos centrales hoy estaban muy estables y ya viene del partido contra el Barça"