Tres puntos de oro y de oficio construidos, sobre todo, desde una solidez defensiva que seguró sacó más de una sonrisa a Rubén Baraja. Uno de los responsables fue Thierry Rendall, que antes de ser expulsado en el minuto 90, jugó un partido más que correcto en defensa, aunque se prodigó menos en defensa que otros días.

Con el Valencia cerrando filas tratando de conservar el 0-1 que fue oro, el Rayo encontró casi sobre la bocina una acción en ventaja con Álvaro García, que acababa de entrar al campo. Thierry no llegó a tiempo para tapar al delantero español y no tuvo más remedio que ir al suelo corriendo el riesgo de hacer falta y, a la postre, ser expulsado. Y así fue, aunque en primera instancia Alberola Rojas no consideró la entrada del luso punible de expulsión, pero el VAR le llamó para reconsiderara su decisión y terminó mostrándole tarjeta roja al valencianista.

Baja para Villarreal

Thierry se convierte, pues, en baja segura para recibir al Villarreal en el primer partido de 2024. En cuanto a la enfermería, Baraja espera recuperar para dicha cita a hombres clave como Gayà. Javi Guerra, por su parte, volverá seguro tras cumplir sanción.