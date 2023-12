Fueron más de 15.000 personas las que acudieron a Mestalla este miércoles para ver en directo un entrenamiento de los jugadores del Valencia CF. Se trata de un guiño a la afición que el club ha tenido en otras ocasiones, aunque en este caso puede conllevar una cara negativa. Sobre todo tras descubrirse en redes sociales que el Valencia CF habría manipulado una foto en la que el equipo posa con los aficionados.

Desde el club se quiso eliminar una pancarta en la que se podía leer 'Lim go home' antes de compartirla en redes por los canales oficiales y para ello usaron el tampón para clonar parte de la imagen y pegarlo en el lugar donde se encontraba el mensaje protesta. Como era de esperar, algunos de los implicados no tardaron en darse cuenta y pusieron el grito en el cielo: "Una vez más el VCF eliminando cualquier tipo de protesta contra Lim. Han censurado una vez más una bandera de Lim Go Home. Además de manera tan cutre que han puesto a un señor saliendo de mi pecho que obviamente no estaba allí. Qué lamentable", dijo el usuario de X @sergiocapilla_.