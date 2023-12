La afición premia a Pepelu y los ‘nanos’

Como cada año, SUPER pulsa la opinión de la afición para que le ponga nota a los protagonistas del año 2023 que está llegando a su fin. Un año marcado por el agónico final de temporada en el que los ‘nanos’ comandados por Baraja salvaron los muebles con goles decisivos, y que le ha seguido un inicio de temporada 23/24 más esperanzador, en el que se han sumado para la causa jugadores como Mosquera, Fran Pérez o Pepelu en forma de fichaje. También han abandonado el barco muchos integrantes, en varios de ellos menos celebrados.

Como cada año, los fichajes son los más analizados con lupa por la afición. Pero en el caso del Valencia hay uno que ha caído de pie. Ese no es otro que Pepelu, que desde su llegada a Mestalla se ha convertido en el eje de la medular blanquinegra, ganándose a la afición con sus grandes actuaciones. Tras el ‘18’ aparecen en lo más alto de la puntuación Fran Pérez, Javi Guerra y, como no podía ser de otra forma, José Luis Gayà. No ha sido un año sencillo para el capitán pero a nivel de rendimiento no se le puede poner ni un pero al de Pedreguer. Escoltado siempre en el lateral derecho por Thierry y con Mamardashvili a las espaldas, dos de los mejor valorados.

Como buenas noticias del año, sobre todo en este tramo final, aparecen Mosquera y Hugo Duro, uno por su tremenda progresión asentándose como un fijo en la zaga, algo que parecía impensable hace un año, y en el caso de Hugo Duro recuperando el olfato goleador tras una temporada 22/23 con tantas dificultades.

Varios han sido también los que no han acabado 2023 vestidos con la blanquinegra, pero que guardan un gran cariño por parte de la afición por lo que dieron por salvar al equipo el año pasado, como Kluivert o Lino, o el caso de Lato, que después de una vida dedicada al Valencia tuvo que marcharse. Aprueban por la mínima Nico, y Cömert se queda cerca, mientras que al resto de salidas, por unas cosas o por otras, no terminan de convencer. Veremos que depara el 2024 para el Valencia y a sus protagonistas.