El mercado empieza a moverse en Europa y el Oporto no ha querido esperar a encontrarle solución a la papeleta que tenía con Fran Navarro. El valenciano llegó en verano por siete millones procedente del Gil Vicente, donde llevaba firmando varias temporadas a un nivel sobresaliente en Portugal, valiéndole el fichaje por uno de los grandes del país luso. Sin embargo, no ha llegado a contar nunca para Sérgio Conciençao y este mercado de invierno ha hecho las maletas rumbo a Grecia.

El punta lo tiene hecho con el Olympiacos para marcharse en calidad de cedido, guardándose el club del Pireo una opción de compra no obligatoria de 7,5 millones, medio millón más de lo que pagaron los lusos por él en verano. Además, el Oporto se guardaría un 10% de la futura venta del valenciano en caso de activarse esa opción de compra.

Se termina así la aventura del canterano valencianista en Do Dragao, donde se reencontró con Toni Martínez, también integrante en categorías formativas del club de Mestalla, y por el que también se tanteó su vuelta ante las pocas oportunidades que está teniendo en el norte de Portugal y ante las necesidades que presentaba el Valencia en la posición de ataque. Finalmente Meriton terminó firmando a Yaremchuk en una operación a coste casi mínimo tras no acceder a firmar a Rafa Mir en su momento, y cuando se decidió aceptar las condiciones del Sevilla, el club hispalense ya no estaba dispuesto a desprenderse del murciano. El de Fran Navarro es un ejemplo más del poco interés o la poca capacidad del club de poder acometer incorporaciones.

Y es que el valenciano abandona el Oporto, como ya lo hizo del Gil Vicente, en unas condiciones muy favorables. Cuando firmó por los dragones en verano por siete ‘kilos’, el Valencia todavía conservaba derechos futuros sobre el de Pinedo, ingresando cerca de la mitad del traspaso por un porcentaje que conservaba más el mecanismo de solidaridad de la FIFA por los derechos de formación.

El delantero fue una de las figuras del Mestalla en su etapa en el Puchades, pero nunca llegó a dar el salto al primer equipo, teniendo que buscarse las habichuelas lejos de Valencia, siendo traspasado en el mercado estival de 2021, quedándose el Valencia un porcentaje de un futuro traspaso. Una situación similar a la de Toni Martínez, que también dejó la Academia para hacer carrera en la liga lusa, en su caso previo paso por las categorías inferiores del West Ham. Pese a que el Valencia buscaba delantero para esta pasada ventana de fichajes, no consideró lanzarse a por el ariete pese a que las condiciones eran favorables por los derechos que conservaba.

Y en este mercado la situación ha sido similar. El goleador se marcha cedido con una opción de compra de no obligado cumplimiento. Sí es cierto que la dirección deportiva blanquinegra está en búsqueda de un perfil de banda, no deja de ser llamativo las oportunidades que se van evaporando, mientras el club no deja de argumentarlo en las dificultades del mercado, así como las restricciones que impone LaLiga, los efectos del COVID... Lo cierto es que el interés de Peter Lim en el Valencia es ya residual, y las excusas convencen ya a pocos.