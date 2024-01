Jorge Figueroa Vázquez dirigirá la eliminatoria a partido único de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Cartagena que se disputará este domingo 7 de enero en el estadio de Cartagonova. La designación del Comité Técnico de árbitros de la RFEF viene rodeada de polémica porque el árbitro del colegio andaluz fue el responsable del polémico Getafe-Rayo Vallecano del martes en el Civitas Metropolitano. Lejos de ser sancionado por el CTA con un ‘neverazo’, Figueroa ha sido designado para arbitrar el partido de Copa del Valencia.

El andaluz firmó una de las peores actuaciones de la temporada expulsando a tres jugadores del Getafe. Juanmi Latasa vio la roja en un duelo aéreo por una agresión que solo vio él. Mason Greenwood tuvo que retirarse por un mal entendido con el árbitro. El inglés dijo «Fuck sake» (No me jodas) y el colegiado entendió «Fuck you» (Que te jodan). La tercera roja fue para Damián Suárez por protestar al juez de línea cuando ya había sido sustituido. El premio ha sido un partido de Copa que para colmo todavía no contará con tecnología de VAR. Figueroa ya ha dirigido al Valencia una vez esta temporada en el empate (2-2) contra el Athletic Club en San Mamés.