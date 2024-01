Con los 400 partidos como jugador y como entrenador recién cumplidos, Rubén Baraja y el equipo se enfrentan a otra parte de la temporada crucial con la llegada del torneo del KO. Un mes frenético en el que el técnico debe encontrar el equilibrio entre la Liga y la Copa.

Con la normalidad habitual que caracteriza al Pipo ante los medios de comunicación, el entrenador ha centrado el foco en el Cartagena. Una y otra vez, Baraja quiso poner la atención en el duelo de mañana.

El discurso del técnico es claro y huyó de las hipótesis tanto para hablar del mercado como para rebajar la euforia y mantener el objetivo en el mismo lugar.

«No lo podemos saber cuál sería el resultado de algo que no ha sucedido. Por eso digo que hablar de hipótesis o de cuentas, creo que es mejor ir al día a día, la clasificación te deja donde mereces estar», afirmó Baraja.

«El pensamiento que tengo como entrenador y lo que piensa el club, es darle importancia a la Copa. Queremos tratar llegar lo más lejos posible y es el camino más rápido para disputar un título», aseguró tajante el entrenador.

Precisamente el vallisoletano sabe mejor que nadie lo que significa este trofeo para el valencianismo a lo largo de su historia. Baraja levantó la Copa del Rey representando al Valencia en 2008 y en una temporada, marcada por cómo aquella plantilla coqueteó en más de una ocasión con el descenso. De esta manera el Pipo tiró de historia y remarcó su ambición copera haciendo referencia al número de entorchados logrados por el club en su historia: «Para mí la Copa es una competición importante y creo que para el club en sí, por la historia, por las copas... creo que tenemos que poner el máximo de nuestra intención de conseguir pasar la eliminatoria».

En ese sentido Baraja se congratuló de ‘recuperar’ a más jugadores para elevar el nivel de la plantilla ante un mes cargado de compromisos si avanzan en el torneo. Asimismo avisó de que no priorizará alguna de las dos competiciones en liza: «Ni la Liga ni la Copa. Intentaremos poner el equipo más competitivo e iremos a buscar el resultado en cada partido».

Por otro lado el técnico tuvo que hacer frente a cuestiones sobre el mercado que solventó dejando entrever que sin salidas no habrá llegadas: «Hemos hablado un poco de la plantilla, de las posibilidades que tiene el equipo. El análisis va por ahí, pero no me lo han comunicado. Estoy contento con el trabajo que están haciendo. Si alguno quiere irse o está descontento, habrá que valorarlo. De momento no tengo noticias en este sentido».