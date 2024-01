Jesús quiere aumentar sus credenciales atrás

Jesús Vázquez afronta el encuentro de Copa del Rey contra el Cartagena con ganas de seguir yendo a más, una vez superado el trastorno neuromotor que apareció de forma agua a principio de curso y convencido de que su protagonismo irá en fase de crecimiento.

Después de tres meses apartado de los terrenos de juego, con el único objetivo de recuperarse de su deterioro de la coordinación motriz y de recuperar el tono físico, el nacido en Mérida vuelve a sentirse futbolista profesional y Baraja lo tiene muy en cuenta para la causa.

No obstante, tras jugar la totalidad de los minutos ante el Arosa en la última ronda, la Copa del Rey se postula como el contexto ideal para mantener la competitividad y no detener su actividad después del percance de salud sufrido en el inicio del curso.

El ‘21’, que empezó a ver la luz al final del túnel a principios de noviembre cuando se incorporó al trabajo grupal, entra en los planes de su entrenador y así se lo está demostrando desde que volvió al ruedo. Reapareció en el tramo final del encuentro contra el Girona y, desde entonces, no solo ha ido sumando minutos, sino que ha actuado como titular en dos partidos consecutivos (FC Barcelona y Rayo Vallecano). Fue por la lesión de José Luis Gayà, pero el canterano no desentonó en el lateral izquierdo y cumplió sin complicaciones cada una de las papeletas a las que tuvo que hacer frente.

Además, el Valencia obtuvo una puntuación de gran valor ante dos serios contrincantes: empate ante los culés, quienes están en la pomada por el título de liga, y victoria en un campo complicado como Vallecas. Estadio en el que, pese a que sea catalogado como uno de los más hostiles de Primera División, los de Francisco Rodríguez no están extrayendo un gran porcentaje de puntos (solo una victoria en la primera vuelta).

No obstante, los de Baraja, además de no caer en el derrotismo, sacaron, con Jesús como titular, tres puntos de oro para seguir viendo los puestos de descenso desde la distancia y, por qué no, situarse en la pomada para entrar en competiciones europeas.

Después de jugar los noventa minutos ante el Arosa, Jesús Vázquez afronta el enfrentamiento contra el Cartagena como una nueva oportunidad para aumentar la competitividad en el lateral izquierdo, aunque sin olvidar la felicidad ni los sentimientos encontrados que sintió. «Estoy muy contento, han sido cuatro meses que llevaba sin jugar un partido de titular. Ha sido un proceso difícil, pero ya puedo estar aquí. En algunos momentos me ha costado más, pero llevaba ya tiempo entrenando a buen nivel y he conseguido aguantar sin ningún problema», dijo tras el duelo ante el Arosa. Ahora, nuevo desafío en una Copa que motiva en el valencianismo.