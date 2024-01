El conjunto dirigido por Baraja no tendrá un mes de enero fácil ni mucho menos. El calendario es exigente para todo el mundo pero con una plantilla tan corta, a la que le está sacando muchísimo petróleo, todavía se antoja más difícil afrontar un contexto en el que pueden disputarse hasta siete partidos en apenas 28 días. Desde el 2 de enero, fecha del enfrentamiento contra el Villarreal, el Valencia CF podría jugar contra el Cartagena, Cádiz, los octavos de Copa del Rey, el Athletic en LaLiga, los cuartos de final y la jornada de LaLiga contra el Atlético de Madrid. Un total de siete partidos que dictaminarán en cierta manera dónde está el techo del equipo dirigido por el Pipo Baraja, que hasta la fecha ha respondido a la perfección.

El primer examen de la temporada fue un éxito rotundo del cuadro valencianista contra el Villarreal. Y en parte esa es una de las claves de un equipo que se ha antojado mucho más sólido en casa que lejos de Mestalla. Por ello será importante, en caso de superar la eliminatoria contra el Cartagena, ver quiénes son los rivales para el equipo dirigido por Baraja, ya que podría suceder como en la temporada 2022/23, cuando hasta cuartos de final no se jugó la Copa en Mestalla. Y no salió bien: derrota ante el Athletic con pitada para Gattuso.

Primero el Cartagena, luego el Cádiz

En cualquier caso, el Valencia CF debe ir paso a paso. Tras el Cartagena, el próximo partido será contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, estadio en el que la temporada pasada el equipo se complicó más de la cuenta y se acercó al pozo del descenso. Tras ese choque contra el Cádiz, el Valencia CF, siempre en caso de haber superado la eliminatoria contra el Cartagena, tendría su segundo partido en Copa del Rey de este mes de enero. Serían los octavos de final de una competición que en el último lustro le ha regalado un título y una final al cuadro de Mestalla.

Precisamente después de esa ronda de octavos de final, el Valencia CF se mediría en LaLiga, en Mestalla, al Athletic de Ernesto Valverde, el último rival que fue capaz de ganar al Valencia CF en Copa del Rey. Fue en casa, en un día gris con Gattuso en el banquillo, y con la sensación de que la temporada solo podía ir a peor.

Después de ese duelo contra el actual cuarto clasificado, el equipo dirigido por Baraja se deberá medir al siguiente rival copero siempre y cuando llegue a esos cuartos de final. En ese supuesto, el mes entra de lleno en esa etapa más exigente y el gran problema es que, salvo sorpresa, Peter Lim no dará el ok a refuerzos para tener más posiciones dobladas. Más aún teniendo en cuenta que con Almeida existe una incógnita eterna que no se sabe cuándo se va a resolver.

Por último, el choque que cerrará ese mes de enero para el cuadro de Baraja será la visita al Civitas Metropolitano para enfrentarse a un Atlético que en estos momentos está atravesando una crisis importante. Y además ya sabe lo que es perder contra el Valencia.