Los caminos del Valencia en la Copa del Rey vuelven a pasar por Cartagonova. El equipo de Rubén Baraja tratará de hacer valer su condición de favorito en casa del vigente colista de Segunda división, en una competición, de nuevo, rodeada de debate sobre la idoneidad de dosificar energías para no pagar un peaje en la Liga. Baraja, que ha vivido en carnes propias la emoción de ganar en 2008 el torneo fetiche del “bronco y copero” Valencia, saldó la cuestión con la evidencia de que la Copa “es el distancia más corta” hacia un título. En el caso de los de Mestalla, esa cercanía ha estado históricamente muy presente. No solo son los 8 títulos, ni las 19 finales, sino que ha alcanzado las semifinales en 35 ocasiones en 104 años de vida. Es decir, una vez cada tres años el Valencia se planta, al menos, en la antesala de un partido que moviliza de forma entusiasta a toda su masa social. La Copa, por definición, no debería ser objeto de discusión, aunque sea una competición que apenas deje ingresos por conquistarla, motivo por el que haya sido visto de reojo por los dirigentes, también antes de Peter Lim.

Además, el cruce con el Cartagena deja el recuerdo agradable de la última confrontación en el torneo del k.o., hace sólo dos años, en un ajustado 1-2, con goles de Carlos Soler y, en tiempo de descuento, de Denis Cheryshev, que deshacía la igualada de penalti del Efesé. Una pena máxima que dejó la llamativa imagen de Jaume Doménech arrodillado, esperando el disparo de Alfredo Ortuño. El ‘Gat d’Almenara’ regresa hoy al lugar de los hechos, en una competición que es la suya, en la que no pierde un partido desde hace cuatro años y que tiene el recuerdo imantado de la inolvidable final de 2019, cuando con sus paradas (y con el gran despliegue coral del equipo) se sostuvo el 1-2 que llevó a la conquista de la octava Copa. Así es el FC Cartagena: Ortuño, veteranos y fragilidad defensiva Aquella apurada victoria pone en sobreaviso al Valencia. Como quedó comprobado en esta misma edición en la visita a Villagarcía de Arosa, no se espera un partido sencillo, a pesar de la diferencia de categorías. El encuentro llega en un momento propicio para los valencianistas, sumando 7 puntos de los últimos 9 en LaLiga, en una tendencia al alza ante rivales de prestigio como Barcelona y Villarreal, y en desplazamientos siempre endiablados como Vallecas. Un buen tono general que ha sido posible, en buena medida, a la activación de la Unidad B. Jugadores de refresco recuperados para la causa y que estes domingo en Cartagonova tendrán su oportunidad en el “once” inicial. El 4-0 de la Copa de 1928 Las estadísticas no sólo reflejan precedentes agradables. La última derrota del Valencia en Cartagena llegó precisamente en Copa, aunque el recuerdo sea un vestigio arqueológico. Tal como documenta el portal histórico Ciberché, en la liguilla de Copa en marzo de 1928 el Valencia cayó en el feudo portuario por un inapelable 4-0. Suay, en tres ocasiones, y Bayo, tumbaron al equipo mítico de Montes y Cubells, muy debilitado por la expulsión de Cirilo Amorós. El partido se disputó en El Almarjal, el primer campo del Efesé, que el Valencia todavía visitó en partido oficial en la 86-87, en Segunda división, muy pocos meses antes de su demolición. Todo ha cambiado. El actual FC Cartagena, refundado hace 29 años de las cenizas del antiguo Cartagena Fútbol Club, juega en un nuevo estadio. Queda la posibillidad de repetir el camino de la última final.