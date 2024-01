Poco más de una semana después del inicio del nuevo año, ha vuelto a salir a la palestra el Nuevo Mestalla que, por otra parte, sigue parado a la espera de que el Valencia vuelva a meter grúas en el esqueleto de hormigón que luce en la Avenida de las Cortes y retome las obras. Este reinicio es la condición a la que sigue acogiéndose la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para sentarse a negociar el nuevo convenio con el club, como así ha vuelto a recordar en la mañana de miércoles en el desayuno informativo en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que también ha anunciado un calendario de plazos para el Nuevo Mestalla, con penalizaciones al Valencia si no se cumplen.

Ya medio al año al frente de la alcaldía de la Capital del Turia, María José Catalá hizo balance de la gestión hasta la fecha, y no pudo pasar por alto el tema del nuevo estadio del Valencia CF, que además es pieza clave para que la ciudad sea sede del Mundial 2030, una oportunidad que a cada día que pasa sin que Meriton comience las obras, queda cada vez más lejana. En ese sentido, la edil ha confirmado que la licencia para retomar dichas obras estará preparada para el primer trimestre de 2024, acogiéndose a la legalidad de la petición para poder concederla, recordando una vez más la condición principal para renegociar el convenio: "no se negociará hasta que no se inicien las obras".

Pero Catalá no se ha quedado ahí. "Exigiremos que haya un alto grado de ejecución. En caso de que cumplan e inicien las obras como pedimos, el convenio fijará una planificación para la ejecución temporal de obras y el incumplimiento supondrá una penalización para el Valencia CF", aseguró la alcaldesa, con un mensaje sobre su gestión. "Mano firme pero sin paralizar ningún proyecto de esta ciudad".

En cuanto a estos castigos por no cumplir con los plazos, ha comentado que "el pago de las penalizaciones se garantizará a través de un aval bancario que tendrá que presentar el club". Con todo ello, ha subrayado una diferencia en el convenio que tienen preparado respecto al que redactase el anterior gobierno, y sobre el que están trabajando en el PP. "Además, aunque en el borrador del convenio de la anterior legislatura no se contemplaba, el nuevo convenio incorporará el detalle de las fuentes de financiación de las obras del nuevo estadio", con un alegato final para sacar músculo sobre su gestión. "Más garantista con la ciudad y con el futuro de la ciudad no se puede ser".