Visita al peor recuerdo de la era Baraja

El Valencia CF sufrió en el tramo final de la temporada pasada y arrastró los problemas acumulados de un curso en el que con Gattuso las cosas no fueron como se esperaban y en el que la llegada de Baraja se asumía como la última bala por la salvación con ese efímero paso de Voro en el medio. Con el Pipo la dinámica fue intermitente pero alcanzó su mejor momento tras ganar a Elche en el Martínez Valero y al Valladolid en casa.

Ese último choque llegó con sufrimiento, tras ver cómo los blanquivioletas se adelantaban y con un golazo final de un Javi Guerra que se presentó al mundo. Ese choque había despertado ilusión y había generado que el equipo confiara de alguna manera más en una permanencia que parecía complicada antes de esos dos encuentros. Pero la visita a Cádiz cambió de nuevo la perspectiva.

Uno de los momentos de más dudas en la era Baraja llegó precisamente tras caer contra el Cádiz. No tanto por el técnico, sino por la puesta en escena de un equipo que además pocos días más tarde se tenía que medir al Villarreal en LaLiga. De aquel equipo seis jugadores que arrancaron el partido no estarán hoy en el Nuevo Mirandilla. Cömert, Lato, Nico González, Ilaix Moriba, Yunus Musah y Samuel Lino son los jugadores que arrancaron aquel día y que ya no están en una plantilla que está rindiendo mejor que la del curso pasado. El equipo de hecho llega tal vez en su mejor momento a una cita complicada, teniendo en cuenta que el rival no pasa por un escenario idílico y que en estos momentos tiene el futuro de Sergio González en el aire.

Desde el banquillo salieron Castillejo y Cavani (que tampoco están) y Diego López, Thierry y Javi Guerra (indiscutibles en el once este curso). Sin duda tienen esas ganas de revancha ante un equipo que los últimos años ha mostrado cierta beligerancia contra el Valencia CF. Incluso el curso pasado se escucharon pitos por parte de un sector de la grada cada vez que Diakhaby tocaba el balón, algo que dejaba claro que desde la tacita de plata se sigue creyendo la versión de Juan Cala, ya fuera del fútbol a sus 34 años después de una temporada 2021/22 en la que solo jugó 14 encuentros y una 2022/23 en la que apenas lo hizo en 3. En definitiva, el rival, más allá de la clasificación ligera, es un equipo que no permite relajaciones a pesar de su situación en la tabla.

Final de curso

De aquel partido contra el Cádiz al final de LaLiga, el Valencia solo ganó 2 de los 7 partidos pendientes que tenía por el camino y eso obligó a la plantilla de Rubén Baraja a jugarse la salvación en el último encuentro contra el Betis. Es cierto que se necesitaba una carambola para dejar fuera al Valencia CF de Primera División, pero además el Betis se adelantó en el primer minuto de juego. Y eso mostraba el nerviosismo de un año que acabó con sufrimiento por todo lo alto en el valencianismo.