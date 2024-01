El entrenador del Cádiz, Sergio González, desveló este viernes que el delantero venezolano Darwin Machís tiene complicada su participación en el encuentro de LaLiga del domingo en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Valencia por un pinchazo en los isquiotibiales.

Sergio González indicó que la semana de entrenamiento ha transcurrido en sus primeros días con «luto», expresó en sentido figurado, por la derrota sufrida en Granada (2-0).

Además manifestó que quieren reivindicarse ante el Valencia para conseguir la «tan ansiada» victoria, como la calificó, ya que el equipo lleva cuatro meses sin ganar en liga, desde el 1 de septiembre, cuando derrotó al Villarreal (3-1), lo que le ha llevado en la última jornada a caer a las posiciones de descenso.

Sergio recordó que «cuando las cosas no salen» no se deben a «algo en particular, sino global» e insistió en que el Cádiz «sabe cuáles son sus fortalezas» y que le están «dando una vuelta a todo».

Sobre el Valencia, el técnico del conjunto gaditano declaró que es un equipo «muy ordenado, sólido y equilibrado» y alabó a su colega, Rubén Baraja, que a su juicio «ha encontrado la llave perfecta para sacar el mayor rendimiento».