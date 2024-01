18:42

Siete canteranos al acabar el partido. Esto le da más valor todavía. Cómo han salido los del banquillo...

"Sabemos que estos partidos, sobre todo viendo al Cádiz... sabemos que nos lo iban a poney muy difícil y que la gente que entrara del banquillo tendría que poner un plus. Afortunadamente lo han hecho, y no solo por los goles, también por el trabajo atrás y la forma en la que salíamos al espacio tras el 1-2. Haber ganado hoy en Cádiz es un premio para todos. Me alegro por todos, también por los que participan menos. Que salgan con esta energía es muy importante. Es un día en el que hemos tenido mucho acierto en los últimos metros, en el último pase y en las finalizaciones. El resultado es abultado por eso, cada vez hemos llegado hemos hecho gol"

Pensando en la gente... ¿Este partido es ya para dejar de mirar para abajo y empezar a soñar con algo más?

"Lo más importante es focalizar en cada partido. Las cábalas nos pueden despistar. Eso les he tratado de transmitir a los jugadores. Teníamos en juego una tercera victoria que eso te da un plus de energía. Teníamos que ser ambiciosos, lo hemos hecho bien. No hemos esperado y eso podía hacernos que nos golpearan. Ponernos por delante nos ha ayudado, estábamos mejor que ellos. El 1-2 del inicio de la segunda parte nos ha permitido tener espacios y eso nos ha hecho poder matar el partido. El resultado es muy bueno. Hay que disfrutar del momento, que la gente también disfrute de eso y no ir más allá. Salirse del hoy te puede despistar. Ahora a disfrutar y a pensar en la Copa del Rey"