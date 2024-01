El proyecto del Nou Mestalla es uno de los temas más importantes acerca del estadio a pesar de que siga eclipsado por el asunto de la reanudación de las obras. Ya son varias voces las que han puesto encima de la mesa a qué 'precio' puede llevarse a cabo la mudanza del Valencia CF y en este caso desde Compromís ha sido su portavoz la que ha puesto de manifiesto la intención de hacer un "estadio cutre" y señala a la alcaldesa de la ciudad por permitirlo.

Asimismo, desde esta formación política se denuncia la actitud de Meriton amenazando al Ayuntamiento para lograr la aprobación de la nueva Actuación Territorial Estratégica (ATE) y que ello no supone ninguna modificación del proyecto.

Declaración íntegra

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha denunciado la intención de la señora Català y de Meriton de realizar un estadio “cutre” para el nuevo Mestalla. Robles ha accedido a la documentación del expediente del estadio de Corts Valencianes y ha constatado que sólo existe un único documento nuevo, en el que Meriton "amenaza" al gobierno municipal y le exige la aprobación de la nueva ATE si no quieren retrasos en las obras. Esto demuestra que no hay ninguna modificación del proyecto por parte de Lim, como había afirmado la señora Català, ya que no figura ningún documento en ese sentido. "Sólo hay un documento de amenaza para que le dé las fichas y el convenio sin ninguna garantía a cambio", ha insistido Robles. Robles ha denunciado "la estafa" que está perpetrando Català "a toda la afición del VCF y a toda la ciudad en general y constata que las reiteradas denuncias que hemos hecho hasta ahora desde Compromís eran acertadas". Así, la portavoz de Compromís ha dicho que “desde Compromís no vamos a votar a favor de la aprobación de las fichas urbanísticas si no se pide ninguna garantía a Meriton a cambio, porque está claro que la intención del Partido Popular es hacer un estadio de segunda para el València CF”. Además, Robles también ha pedido que las “negociaciones se hagan de forma transparente, como siempre hizo Joan Ribó, y dejarse de despachos a puerta cerrada en Madrid. No nos fiamos de la señora Català ni del concejal Olano”.