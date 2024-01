Partido de LaLiga. ¿Lo has analizado con detalle? El equipo lanzó ocho veces, pero ninguna a puerta

"Ya en su momento hablamos de este partido y dijimos que fue complicado. Ellos nos presionaron bien, fueron intensos. No fuimos fluidos y no tuvimos la gestión de la pelota esperada. Sin balón no puedes generar mucho. Ellos tampoco tuvieron grandes situaciones. Fue un partido igualado pero la Copa del Rey es especial. Será un partido igual de igualado pero se puede decantar por lo especial que esta competición. Esto no tiene nada que ver. Mañana o pasas o te vas a casa. Y este punto de emoción de la Copa seguramente espero que nos impulse a nosotros"

¿Consideras la Copa como una buena oportunidad para devolver a la gente el apoyo recibido?

"Pues sin duda que lo es. Es una oportunidad de darle a Mestalla, con trabajo y esfuerzo, las gracias por el apoyo. Por el apoyo y por cómo nos está soportando esta temporada. Por cómo vienen a ver los partidos, por la ilusión que transmite el campo, por la forma de creer en nuestros jugadores y por hacer que el equipo sea mejor cuando juega en casa. Esto lo agradeceremos en muchos partidos, no solo en esto. Nos aporta mucho el calor de Mestalla"