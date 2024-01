Una noche grande para el joven Valencia

Noche copera en Mestalla, estadio que ha recuperado el apetito de fútbol, atraído por el juego dinámico y atrevido del joven Valencia de Rubén Baraja. Un campo siempre lleno con un equipo que ha retomado vuelo y que desprende un aroma de identificación muy familiar, con abundancia de canteranos que se han hecho fuertes desde el peor de los contextos, en pleno periodo de desinversión de su máximo accionista.

A este Valencia nacido desde el sufrimiento de esquivar de forma dramática el descenso, se le presenta esta noche una hermosa oportunidad. En juego, pasar a cuartos de final de Copa, un torneo especial para todas las generaciones blanquinegras. Ante su gente, contra el Celta de Vigo de Rafa Benítez, el maestro del que aprendió casi todo Baraja. Canteranos como Mosquera, Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López y Alberto Marí, valencianistas de cuna como Sergi Canós y fichajes aterrizados de pie como Pepelu, pueden disfrutar hoy de su primera “gran noche de Mestalla”.

A diferencia de la temporada pasada, el partido llega en el mejor momento posible para el Valencia. Hace un año, frente al Athletic, en cuartos de final, el equipo de Gattuso encaraba el duelo con síntomas muy visibles de desgaste y descomposición, con una incipiente mala racha y el ambiente enrarecido por la ausencia de fichajes que provocarían el colapso de resultados tras la dimisión del técnico italiano.

El escenario es radicalmente distinto esta temporada. Aún sin el aliento de fichajes, el equipo de Baraja se ha robustecido en juego y resultados en una fase del calendario que en los últimos años dinamitaba las expectativas. No sólo no se ha sobrevivido al invierno, sino que se respira el mejor momento de juego y resultados. Desde el meritorio empate contra el Barcelona, se han encadenado tres victorias seguidas ante Rayo, Villarreal y Cádiz, y entre medias la remontada en Copa contra el Cartagena. El equipo empieza a jugar de memoria con una idea definida, sin depender de un once muy marcado, añadiendo matices según el perfil de los cambios, desde Guillamón a Guerra o Yaremchuk.

El gustazo de competir

La buena tendencia ha abierto debates (Europa, la necesidad de luchar por la Copa), que el equipo de momento digiere con naturalidad, protegido en el dictado sereno que le marca Baraja. Hay que aprovechar el momento, la buena dinámica, el gustazo de volver a disfrutar de jugar al fútbol con el apoyo incondicional de Mestalla. De hecho, en apariencia cuando más se acerca a la órbita europea, más suelto parece el equipo. Entre la presión que les impuso el cenagal de la lucha por el descenso, a la adrenalina de la exigencia por objetivos mayores, no hay color. El partido de Cádiz fue el ejemplo idóneo de la evolución competitiva del Valencia. En un estadio en el que el año pasado se diluyó ante un rival igual de necesitado que ahora, esta vez el equipo de Baraja se sobrepuso al contrincante, al ambiente hostil y a un arbitraje desquiciante, para acabar goleando.

La referencia de la Copa Enfrente estará un Celta con urgencias en Liga, pero que no desecha la Copa. Es el año del centenario del club y la Copa, como sucedió en Mestalla en 2019, tiene magnetismo para celebrar una efeméride tan emblemática. Además del factor simbólico, está la batalla deportiva, que es compleja. La referencia del partido de Liga está cercana. Benítez logró cortocircuitar al dinámico equipo de Baraja, en un duelo muy encorsetado desde los movimientos tácticos. La Copa a partido único obliga a un mayor riesgo, a una ida y vuelta en la que el Valencia se puede sentir más cómoco y protagonista.