Rafa Benítez, entrenador del Celta, espera en el duelo de Copa del Rey contra el Valencia un partido diferente al que ambos disputaron a finales de noviembre en LaLiga, el cual terminó sin goles en Mestalla. "Espero un partido difícil porque el Valencia está en un buen momento. Es un equipo que tiene energía, una buena posición en la tabla y va a salir con el equipo más fuerte posible, además de que tendrá a su afición detrás. Espero un partido de intensidad ante un rival que lo está haciendo muy bien", afirmó.

Preguntado por el modelo del Valencia aseguró que "la necesidad hace virtud": "A veces de la necesidad se hace virtud. Entonces como allí no invierten mucho en el primer equipo, que es de lo que se quejan los aficionados, han tenido que tirar del segundo equipo que está en Segunda RFEF y tiene siete futbolistas arriba que tendrán un valor de 150 millones de euros y encima hacen que el equipo lo haga muy bien. La necesidad hace virtud y eso es positivo para ellos. Lo han tenido claro, han tenido el acierto y la fortuna. A veces te encuentras hornadas que te salen muchos futbolistas de la cantera y a veces no te salen. En su caso lo han medido bien, han valorado el tipo de jugador que querían y lo están utilizando en el primer equipo".

En su comparecencia ante los periodistas, reveló que el central sueco Carl Starfelt y el lateral izquierdo serbio Mihailo Ristic son "utilizables" aunque no están "al cien por cien". Respecto al empate de Liga afirma: "A veces damos un valor a ser joven o no ser joven. Ellos tienen jóvenes con mucha velocidad, desequilibrio y calidad y les hace más peligrosos. Hicimos un partido aseado en fase defensiva pero nos faltó esa precisión en el pase que nos dejase delante del portero", zanjó.

"Intentaremos poner sobre el campo un equipo que tenga posibilidades de ganar, que sea competitivo para pasar", afirmó Benítez, para quien "la exigencia" en esta eliminatoria será mayor que en las anteriores rondas.

Confirmó que Iván Villar será el portero titular porque no tiene "muchas más opciones" en ese puesto, y eludió dar más nombres para no dar pistas a Rubén Baraja pese a que él ya tiene claro el once que formará de inicio.

"Te voy a decir lo que tengo que decir. Podemos manejar distintos sistemas, distintas alineaciones, con jugadores con más o menos experiencia o minutos, pero para que no se asuste nadie, yo ya lo tengo muy claro", indicó.