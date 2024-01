17·01·2024 22:38

¿Cómo bajar la desilusión del entorno?

"Hay que analizar el partido y no ir más allá. No hemos estado bien. Nos hemos podido poner por delante al inicio, no ha sido así. Luego ellos sí lo han hecho, no es normal que en Mestalla encajemos dos goles tan rápido. Nos ha costado, con la ilusión que teníamos. Ya con el 1-2 hemos tenido el 2-2 y no hemos tenido acierto o contundencia. Esto no ha llevado al final al desorden. El 1-3 ha matado el partido. Hay que reconocer las cosas y ser autocríticos. No hemos estado bien. Si no jugamos todos a lo que tenemos que jugar, somos un equipo vulnerable y hoy se ha notado"

¿Pasó factura la presión por pasar en Mestalla?

"No. No ha influido. Ellos tenían ilusión y ganas. Son jóvenes y van hacia delante. A partir del 0-2 hemos estado precipitados, corriendo hacia delante, sin pausa y sin posibilidad de continuidad. En este ida y vuelta hemos estado muy desordenados y no es habitual que nos pase esto. Esta decepción nos tiene que servir para aprender. Mestalla tambien quería. El Celta ha aprovechado que le hemos dejado. Minuto 15, 0-2... y ya ha sido muy difícil"