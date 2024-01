Rubén Baraja ha concedido una entrevista un día después de la eliminación de la Copa del Rey. El técnico del Valencia ha hablado de la derrota contra el Celta, la paciencia que tiene con su joven plantilla y el futuro a corto-medio plazo del club. "Un buen proyecto no pasa tanto por fichar, sino por no descapitalizar el equipo", reconoció en La Pizarra de Quintana de Radio Marca. Además, puso en valor a jugadores como Pepelu y Diego López. Estás fueron algunas de sus mejores frases:

Eliminación Copa

Sin duda que sí fue una decepción porque se había generado mucha expectación con este partido. Para nosotros, seguir en Copa y jugando en Mestalla era un reto muy bonito. La gente lo entendió así. El recibimiento fue como el de las grandes ocasiones y no estuvimos al nivel que nos dio la gente. Es una decepción pero toca aceptar que cuando no estás al nivel que toca no mereces estar en la siguiente ronda.

Plantilla joven

La afición lo ha entendido desde el principio porque sabe que somos un equipo joven. En esa irregularidad la gente joven va a crecer y mejorar. Los jóvenes, 20 partidos después, van creciendo. Siempre tratamos de poner a un equipo competitivo para ese crecimiento. El equipo está haciendo las cosas bien. Esto cambia, ayer no estuvimos a ese nivel y quedas apeado de la Copa del Rey.

Diego López

El reto personal es un poco especial con cada uno. Con Diego, que necesita estar bien físicamente, estar en forma y chisposo, necesita recuperarse bien, que los esfuerzos lo hagan al 100%... para mantener eso tienes que estar muy despierto, concentrado y entender que en vez de 90 minutos tiene que jugar 70, por ejemplo. Encontrar estabilidad en su rendimiento es el reto que le he puesto. El año pasado en el minuto 55 teníamos que cambiarlo porque tenía rampas. Tiene esa humildad de escuchar. Eso le va a hacer conseguir todos los objetivos que se proponga".

Pepelu

Pepelu es un jugador que entiende el juego, que tiene experiencia más allá de que su trayectoria en Primera no ha sido larga. Conoce la profesión, es un reloj en el día a día, en su comportamiento, en su rendimiento... Es un chico que tiene gran mentalidad y quiere crecer. Es un líder silencioso porque no necesita pegar cuatro gritos. Es constante en el trabajo y ahí se hace notar. Es muy necesario esta temporada. Es estable, tiene una media alta en el partido. Cuando le pides algo él te dice: 'pues sí, está pasando... o esto lo otro'. Conoce bastante el juego. Es muy consecuente, coherente y una referencia para nosotros".

Futuro

"Las cosas están de momento en buena marcha, pero tenemos que consolidarnos también para demostrarnos que nuestra apuesta era acertada. Luego el club tiene que valorar cuál es el siguiente paso, porque nosotros queremos ir hacia adelante. Estamos en un club en el que nuestra afición quiere mirar a Europa, que su equipo sea competitivo. Igual estamos lejos de un reto como estar entre los cuatro primeros, pero sí dar un paso hacia adelante. El tiempo lo dirá".