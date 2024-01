Pese a que el Valencia ya no mira hacia la Copa del Rey el campeonato liguero no cesa para los del Pipo. El último choque en competición doméstica se saldó con una solvente victoria en Cádiz por 1-4 en el que los de Baraja se mostraron con una gran soltura, pero a la que no pudieron dar continuidad unos días más tarde en el torneo del KO ante el Celta.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 24 en #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/6LQOYHPQs8 pic.twitter.com/9r7K0b66po — LALIGA (@LaLiga) 18 de enero de 2024 Con todo ello, la vida sigue en Mestalla y a lo largo de la tarde de jueves LaLiga ha dado a conocer los horarios de la jornada 24 de liga, en la que el Valencia tendrá que visitar uno de los campos más duros de este curso, a pesar de tratarse un recién ascendido. Y no es otro que el Estadio de Gran Canaria, en el que el Valencia jugará el 10 de febrero a las 21:00 (horario peninsular) para enfrentarse a una UD Las Palmas totalmente lanzada este año. Pero antes, los blanquinegros deben recibir al Athletic Club de Ernesto Valeverde, este sábado a las 18:30 en Mestalla, donde los de Baraja tendrán la oportunidad de resarcirse ante su público tras el varapalo copero.