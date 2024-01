Los milagros no existen. Por muy buen trabajo que esté haciendo Rubén Baraja en el banquillo y por muy buena que sea la actitud de los jóvenes. El Pipo ha conseguido que el Valencia rinda por encima de posibilidades esta temporada en la liga, pero no hace magia. Algún día podían fallar los chavales. Lo peor es que sucedió en el peor momento posible. Cuando nadie lo esperaba. Cuando el equipo miraba hacia arriba sin techo y se había ganado por méritos propios su condición de favorito en la eliminatoria a partido único contra el Celta de Vigo. Y cuando Mestalla se había ilusionado de verdad en la Copa del Rey como el camino más rápido hacia un título. Lo de anoche fue un jarro de agua fría de los buenos. Un bajón en toda regla. Una decepción con mayúsculas que no puede deslucir la temporada de los niños, pero que exige una autocrítica a la propiedad. Tal vez con una plantilla más a profunda el Pipo habría afrontado con más garantías estos octavos de final. El vestuario lo sabe. El valencianismo también lo tuvo claro. Por eso al final del partido, casi sin fuerzas por el tremendo dolor que supuso la derrota, la grada de animación entonó el «¡Peter, vete ya!» y aplaudió el honor de jugadores. Ellos tuvieron su parte de responsabilidad en la eliminación de la Copa, pero no son los culpables. Este equipo tiene límites y esos los ha puesto Peter Lim. Que no se le olvide a nadie.

En un club normal lo lógico sería reforzar la plantilla de cara a la segunda vuelta, pero Peter Lim no lo hará. No está dispuesto a invertir. Al revés de la opinión de todo el mundo. Incluso del Valencia de Valencia. Si el máximo accionista ficha es porque sale algún futbolista o porque Jorge Mendes está por medio en alguna operación. Al Pipo no le queda otra que trabajar con las herramientas que tiene y seguir acelerando el proceso de maduración de sus jóvenes futbolistas. Anoche pagaron la presión de ser favoritos y verse casi obligados a pasar de ronda. Era el primer gran partido para muchos y eso se convirtió en mucho nerviosismo y poca precisión. Al equipo se le vio mentalmente superado por primera vez en la temporada. No salió nada. Tampoco las rotaciones del Pipo. El técnico se vio obligado a refrescar el equipo, pero los cambios no funcionaron. El equipo cortocircuitó por la responsabilidad del momento y perdió su seña de identidad. El palo es muy grande. ¿Y ahora qué? Se esfumó el sueño. Eliminados de la Copa, solo queda la liga. Baraja tiene 18 jornadas por delante para seguir creciendo como equipo y para acabar lo más arriba posible en la tabla de clasificación. El equipo lo ha hecho tan bien que está a tiro de la séptima plaza, pero sería un error volverse a hacerse ilusiones en jugar la próxima temporada en Europa. Igual que ha pasado esta semana con la Copa. Este equipo da para lo que da. Bastante está haciendo el Pipo.