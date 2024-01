Ni a Rubén Baraja por la alineación titular. Ni a los jugadores por un fatídico arranque de partido que condicionó la eliminatoria. El valencianismo señala a Peter Lim como el gran responsable de la eliminación de la Copa del Rey. Así lo refleja la encuesta que SUPER realizó entre sus lectores. El valencianismo exculpó al Pipo (10%) y a sus jóvenes futbolistas (8%) y señaló por unanimidad al propietario con un 82% de los votos. El verdadero culpable es Lim.

El máximo accionista es para la afición responsable directo por no haber ofrecido al entrenador las herramientas mínimas necesarias para afrontar dos competiciones con garantías. El equipo está limitado por la gestión de Meriton y da para lo que da. Es la realidad del club y la afición lo ha asumido. Por eso no hubo pitos para el Pipo y sus jugadores al final del partido. Todo lo contrario. Mestalla fue comprensivo con ellos. Como desde el primer día de la temporada. En medio del estado de ‘shock’ por una derrota que nadie no esperaba, el público aplaudió ligeramente a la plantilla cuando saludó desde desde el centro del campo y la grada de animación entonó el «¡Peter, vete ya!» también tímidamente. No había fuerzas para más. La decepción fue tan grande como el abandono que está sufriendo el club desde hace años por parte de su propiedad. Mestalla se esperanzó con la Copa como demostró el ambiente vivido en las calles y en el estadio en los prolegómenos del partido, pero mientras esté Lim es imposible ilusionarse. Peter le cortó las alas a este Valencia hace tiempo y el Pipo no puede hacer milagros todos los días. Bastante ha hecho con estar a 14 puntos del descenso y a solo 2 de Europa en una cómoda y tranquila octava plaza. Técnico y jugadores reman solos a contracorriente. El único culpable es Lim. Por muy bien que Baraja y su cuerpo técnico valenciano haga bien las cosas, el equipo está condenado al equipo a la más absoluta mediocridad.

El foco, sobre Singapur

No hay que mirar al banquillo. Ni al césped. El foco y la presión solo puede ponerse en Singapur. El máximo accionista ha debilitado al Valencia con todas y cada una de sus últimas decisiones. Su gestión deportiva es autodestructiva. La plantilla no está preparada para afrontar partidos de máxima responsabilidad y presión como el del miércoles. Los niños del Pipo están en pleno proceso de crecimiento y están ‘verdes’ en todo este tipo de batallas. Contra el Celta se comprobó. El equipo no supo gestionar mentalmente el partido y le pesó su condición de favorito en la eliminatoria. Era algo que podía pasar porque para muchos ‘nanos’ la del miércoles fue su primera gran noche en 90 minutos de todo o nada. La confección de la plantilla con una de las medias de edad más joven del fútbol europeo es imprudente. Igual que la decisión de no invertir en fichajes ni en el mercado de verano ni ahora en la ventana de invierno a menos que salga algún futbolista. Lim ha dejado al Pipo y a sus jugadores solos ante el peligro como la temporada pasada. El máximo accionista le niega al entrenador las herramientas que necesita para ser un equipo más competitivo y esa inacción se paga en noches importantes como la del miércoles en Mestalla. Sin experiencia y sin profundidad de plantilla, es imposible competir en dos competiciones con garantías.