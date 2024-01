Primera llamada al tren europeo

Este Valencia tiene mucho mérito. Rubén Baraja ha convertido a un grupo de jóvenes inexpertos, y con unas condiciones ilusionantes, en un grupo capaz de darle un susto a cualquiera. Incluso a un rival en tan buena forma que, a día de hoy, pelea por entrar en puestos Champions en una liga que compiten Madrid, Barça, Atleti y el sorprendente Girona. Lejos de perder el tiempo en favoritismos o supuestas lógicas, el Valencia más que asustar, le preparó una auténtica película de terror al Athletic Club ayer.

Con Mestalla rozando el lleno una vez más y dejándose la garganta minuto tras minuto, los soldados del Pipo volvieron a ejecutar a la perfección el plan de su líder para sumar otro triunfo, el cuarto seguido en liga, llegar a los 32 puntos, ocupar momentáneamente la séptima plaza y, por qué no, ilusionase con las plazas europeas.

Y eso que este sábado no era un día precisamente fácil. La resaca copera tras la eliminación ante el Celta en casa fue de esas que te dejan ‘tocado’ varios días. El peligro por dar la temporada virtualmente por terminada era evidente, pero este equipo, al que le siguen faltando muchos mimbres que deben solucionarse desde arriba, no entiende de darse por vencido. Ahora, con la salvación, que era el objetivo inicial de la temporada, en el bolsillo salvo hecatombe, la ilusión no puede ser otra que Europa. Lo dicen los números y las sensaciones de un equipo que sigue creciendo semana tras semana.

Los jugadores necesitan ayuda

Los jugadores responden, el entrenador responde, pero todo sería más fácil si la propiedad ofreciera ayuda. Europa se puede considerar objetivo visto lo visto, sí, pero la competencia es feroz y las plantillas de los Betis, Real Sociedad, etc son más largas y están más preparadas para dicho objetivo. Por otro lado, las malas temporadas de Villarreal y Sevilla abren más puertas, sobre todo teniendo en cuenta que, si se cumplen ciertas condiciones, la séptima plaza también puede convertirse en europea a final de temporada.

En cualquier caso, para que el Valencia dé ese paso más tan necesario es necesario reforzar la plantilla. La temporada es larga y precisamente el conjunto de Mestalla lleva todo el curso sufriendo una plaga de lesiones que todavía no supera. Ayer fue Canós, un extremo, justo la demarcación más debilitada. El club ya se está moviendo y Peter Federico es el elegido. El canterano del Real Madrid lleva siendo objetivo algunos meses pero ahora sí parece una incorporación cercana tras el efecto dominó que puede provocar el ‘caso Koba Koindredi’, pretendido por el Sporting de Braga. Su llegada de Peter Federico será la única y seguramente insuficiente, pero ayudará a buscar ese ansiado paso al frente para subirse al tren europeo.

Calendario

Si el Valencia quiere ser un firme candidato a Europa no puede bajar de marcha en los próximos compromisos. El final de enero y principio de febrero tiene reservados visitas al Cívitas Metropolitano y a Gran Canaria y partidos en Mestalla ante Almería y Sevilla.