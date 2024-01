Cómo ha cambiado la vida de Hugo Duro en los últimos meses. El delantero del Valencia ha dado un giro de 180 grados respecto a la temporada pasada hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más determinantes ya no del Valencia CF, sino de LaLiga. A base de esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucho trabajo, Hugo ha encontrado su mejor versión y la está traduciendo en goles. Un total de nueve en las 21 jornadas disputadas hasta la fecha. Números que superan sus dos primeras temporadas en Mestalla y le sitúan entre los ocho máximos anotadores del campeonato español. Además de los goles, el ‘9’ valencianista registra tres asistencias, por lo que suma 12 tantos en total en los que ha tenido influencia directa.

Su primer ecuador de la temporada es casi perfecto. Ha sido titular en 20 de las 21 jornadas, incluso en la decimosegunda fecha de LaLiga ante el Granada en la que forzó con una lesión de clavícula que había sufrido ante el Athletic para poder ayudar al equipo. Su forma física es uno de sus secretos. Es uno de los futbolistas que más se desgasta partido tras partido y aún así es el tercer jugador de la plantilla que más minutos acumula en total, únicamente superado por Mamardashvili, que por razones obvias lo ha jugado todo, y Pepelu, el motor del equipo desde su fichaje.

Mesa privilegiada

Los nueve goles que ya ha marcado le sitúan en la séptima posición del ranking de máximos goleadores de Primera División y en la carrera por convertirse en el futbolista nacional con más dianas a final de temporada. En esa mesa comen algunas de las máximas estrellas de LaLiga y otros nombres que están siendo también auténticas revelaciones. Bellingham lidera la lista, aunque ya no lo hace en solitario. El futbolista del Real Madrid, que está firmando unos primeros meses en la capital de récord, ha visto como Artem Dovbyk le ha igualado a 14 goles. El ucraniano es una de las sorpresas positivas del equipo revelación, el Girona de Míchel.

A tiro de los líderes aparecen Borja Mayoral (13), Morata (13) y Griezmann (11). El atacante del Getafe está en el mejor momento de su carrera y si el Getafe no está teniendo que preocuparse por el descenso, es en gran medida gracias a su rendimiento. En cuanto a los dos hombres rojiblancos, el ‘principito’ sigue en su línea de los últimos años y quien ha dado un paso al frente es Morata, cuyo ratio de goles por partido (12 en 18), es de los mejores de Europa.

El tercer escalón está ocupado por varios nombres importantes de LaLiga entre los que se está afianzando Hugo Duro. Tanto él como Gerard Moreno han marcado ya nueve goles y ocupan la sexta y séptima plaza de la mencionada clasificación. Con solo un tanto menos aparecen nombres más que consagrados en el fútbol mundial como Robert Lewandowski. También llevan ocho Iñaki Williams, Budimir, Oyarzabal y Guruzeta.

Ritmo de récord

La temporada es muy larga y Hugo Duro todavía tiene muchos partidos por delante para seguir marcando. Su ritmo es frenético y, si logra mantenerlo, podría convertirse en el jugador valencianista que más goles ha logrado marcar en una temporada en liga de los últimos 10 años. Los datos del curso anterior, en el que Lino y Kluivert, con seis dianas cada uno, fueron los baluartes en ataque, ya los ha superado. Los números de la temporada 2021/22 (Soler y Guedes con 11) y la 20/21 (de nuevo Soler con 11), está a un paso de hacerlo. Más complicado será que supere en cuanto a números la temporada 2017/18 de Rodrigo Moreno, que lideró a aquel Valencia con 16 goles. La última campaña en la que el máximo golador valencianista alcanzó la veintena fue la 2012/13 cuando Roberto Soldado convirtió 24 antes de fichar por el Tottenham. De momento restan 17 fechas y Hugo Duro puede seguir haciendo camino ahora con Europa como objetivo real.

Sus goles dan puntos

Y lo más importante, las estadísticas del madrileño no son ni mucho menos vacías. Dos de sus tres asistencias tuvieron influencia directa en los puntos que obtuvo el equipo. En la jornada uno ante Sevilla, suya es la asistencia a Javi Guerra en el gol del minuto 88 que permitió a los de Baraja regresar a Valencia con tres puntos. Ante el Athletic, en el partido de ida en San Mamés, anotó el primero y asistió a Fran Pérez en el segundo para sumar, a la postre, un punto que supo a poco tras el empate sobre la bocina del combinado vasco. Fue también el MVP en uno de los mejores partidos del Valencia esta temporada, ante el Atlético de Madrid en Mestalla. Hugo Duro marcó los dos primeros de aquel 3-0. Y el último ejemplo es el del pasado fin de semana. El ex del Getafe desatascó ante el Athletic un partido en el que el Valencia estaba jugando bien pero no lograba materializar. Ese es uno de los grandes secretos del equipo de Baraja en esta sorprendente campaña: tiene en Hugo Duro a un jugador que resuelve partidos.