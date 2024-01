Qué ha cambiado y papel de Baraja

El míster si le pones un adjetivo es una persona justo que pone en el campo a los que están más enchufados y no por nombres. EL año pasado cuando me tocó jugar u estuve bien jugué y cuando no me quitó igual que con otros como Lino, al que también le tocó pasar por el banquillo. Mi año no fue bueno en general y el míster tenía que tomar decisiones. Desde el principio me dijo que le diera trabajo y si le sumas que este año estoy teniendo acierto.

El equipo está a muerte con el míster, el míster sabe donde está, sabe loo que el club necesita. Si quiere estar más años será decisión de ambas partes. De momento hay que disfrutar.,