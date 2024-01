Mestalla es el fortín de la Liga

El ‘feeling’ alcanzado entre el equipo de Rubén Baraja y su afición surge de modo recurrente entre las claves por las que el Valencia CF 2023/24 está mostrando una imagen mejorada en relación con la pasada temporada. El 4 de junio de 2023, los blanquinegros despidieron la temporada con el susto en el cuerpo de haber certificado la salvación en la última jornada del Benito Villamarín. Hoy, en cambio, se encuentran a solo tres puntos de la zona europea. Los datos refuerzan la importancia de jugar en el coliseo de la Avenida de Suecia en esta transformación.

El Valencia ha obtenido 20 de sus 30 puntos como local y, sobre todo, ha sellado su portería con su público de testigo. Los de Baraja son el equipo menos goleado en casa. Mestalla, donde Giorgi Mamardashvili únicamente ha recogido el balón cinco veces del interior de la red, es el fortín de la Liga. Una cifra de goles en contra en los diez primeros duelos como local que no era tan reducida desde el Valencia de Rafa Benítez en 2002. Seis llevaba en el debe el de Marcelino en 2018, y siete el de Nuno a mediados de enero de 2015.

La muralla defensiva que el conjunto del ‘Pipo’ ha sustentado al Valencia para dejar ya atrás el triste objetivo de la permanencia en Primera División. En especial, ha suplido las carencias ofensivas existentes en comparación con los recursos de las plantillas que aspiran a competir la próxima campaña en uno de los tres torneos europeos. El valencianista es el estadio de la Liga menos batido por delante del Santiago Bernabéu (6 goles), el Metropolitano (11), donde el domingo espera el siempre temido Atlético del ‘Cholo’ Simeone, el Camp Nou (11), Anoeta (11), San Mamés (12) o el Sánchez Pizjuán (18). En la mayoría de los clásicos feudos de la Liga, los aficionados han sufrido más del doble de goles que en València.

En Mestalla, solo Osasuna (2), Real Sociedad (1), Barcelona (1) y Villarreal (1) han podido cantar gol. El último en hacerlo, el Submarino mordió el polvo siendo víctima de una contundente derrota (3-1). Los otros tres, navarros, donostiarras y barceloneses, se llevaron ocho de los diez puntos que han volado de la Avenida de Suècia. Los otros dos los sumó el Celta de Rafa Benítez, que, como el Barça, logró empatar, aunque en un encuentro que concluyó sin goles. Curiosamente, fueron también los vigueses los que le endosaron al Valencia una cantidad de tantos que ningún rival ha podido hacerle en la Liga para eliminarlo de la Copa (1-3).

SEIS PORTERÍAS A CERO

De regreso a la Liga, la solidez en defensa ha sido el pilar fundamental desde el cual el entrenador quiso reconstruir el equipo desde la tranquilidad del trabajo de pretemporada. «Podemos disfrutar del momento. Veníamos de un palo gordo en la Copa, que siempre pude afectar, pero la respuesta del equipo fue magnífica, además el hacer portería a cero de nuevo tiene mucho mérito. Es un día fantástico y mi pensamiento solo pasa por disfrutar de estos momentos», declaró Baraja después del triunfo del sábado en un Mestalla lleno con más de 45000 espectadores.

En apenas 21 jornadas, poco más de media vuelta, los blanquinegros han igualado las siete veces que acabaron sin encajar goles durante las 38 jornadas de la Liga 2022/23. Seis de esas siete porterías a cero de Mamardashvili han sido en casa. Junto al Betis -seis en 11 jornadas-, el Valencia es el conjunto con más porterías a cero acumuladas como local, por delante de Real Madrid (5), Barcelona (5), Athletic (5) y Getafe (5).

La otra ocasión en la que Giorgi no recibió ningún tanto en la presente temporada vino en la victoria por 0-1 del 19 de diciembre en Vallecas. Entonces, los murciélagos volvieron a ganar como visitantes, algo que no hacían desde el 1-2 de agosto en Sevilla. Precisamente, los seis puntos encadenados después en Cádiz, el 14 de enero, han servido para catapultar entre los ocho primeros a un Valencia que enlaza cuatro triunfos ligueros. Los 19 goles encajados lejos de Mestalla son el debe de los del ‘Pipo’.

DOS PUNTOS POR PARTIDO

El empuje anímico de la grada y las mejoras en defensa obradas por el cuerpo técnico de Baraja confluyen como factores para que el Valencia sea uno de los equipos más eficientes como local. Las seis victorias -Las Palmas (1-0), Atlético (3-0), Cádiz (2-0), Granada (1-0), Villarreal (3-1) y Athletic (1-0)- y dos empates se traducen en 20 puntos, el 67 % de los disputados en Mestalla. A falta de nueve partidos en casa, la media es de dos puntos por partido, el 67 % de los puntos en juego. Un porcentaje igualado por el Betis y, únicamente superado hoy por los aspirantes a una plaza Champions: Real Madrid (2.8), Atlético (2.8), Girona (2.54), Barça (2.4) y Athletic (2.36).

Bajo el patrón Benítez

Para el Valencia, el mantener la media de goles encajados en casa (0.5 por partido) se presenta como un reto sumamente difícil a la conclusión de la Liga. No obstante, lo obtenido hasta ahora da fe de la magnitud del trabajo defensivo realizado. La fortaleza defensiva en Mestalla (1 gol por partido) resultó ya clave en la salvación del curso anterior. Sin embargo, tras 19 jornadas, no se dan medias similares desde 2019 con Marcelino (0.63) y 2015 con Nuno (0.52). Y, de hecho, no se supera el 0.5 actual a final de curso desde los campeones de 2002 con Rafael Benítez, que encajaron solo 0.42 goles por partido en casa.