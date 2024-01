Hugo Duro es la sonrisa de este Valencia CF. Reconocido por todos como uno de los motores de un vestuario de “amigos”, el delantero valencianista está de dulce, pulverizando sus registros y recibiendo el cariño de todos. Sus compañeros le quieren y la grada está completamente entregada a él, dedicándole cánticos y mensajes a diario en redes sociales. La conexión es total y el futbolista no esconde su deseo por estar “muchos años” en Mestalla.

El ‘9’ llegó desde Getafe y a pesar de sus altibajos de rendimiento, su relación con Mestalla siempre ha sido buena. La grada le agradeció el esfuerzo cuando no marcaba goles y ahora que los marca es uno de los ídolos. Sobre las razones por las que ha conectado tanto con la parroquia valencianista, Duro fue muy claro: “Cuando llegué del Getafe que el final es algo diferente, en Madrid hay muchas aficiones. Me avisaron de la exigencia de Mestalla, pero también que el esfuerzo está bastante premiado y justo dieron con un jugador que suele darlo todo en el terreno de juego y esa conexión se dio traído. Soy muy sencillo, tratando de sacar sonrisas siempre”, explicó. No se quedó ahí, sino que ve su futuro en clave blanquinegra por lo “súper cómodo” que se siente en Mestalla: “Para mí venir aquí es un orgullo, es de los más grandes de España. La gente que curra aquí es una maravilla. Ojalá este muchos años porque soy muy feliz”, señalaba el ariete.

Su papel en el vestuario

El Valencia está haciendo una temporada muy por encima de las expectativas de hace unos meses y la clave de todo reside, para Hugo Duro, en el grupo. En la generación de un buen ambiente el ariete madrileño tiene mucha parte de culpa y así mismo lo analizó: “Le doy una importancia bastante alta, yo era un chico que poco a poco perdió esa sonrisa el año pasado y todo el mundo me lo notaba y esa ilusión por venir a entrenar, de estar con tus compañeros, hemos creado un grupo. Más que un equipo somos amigos”, declaraba.