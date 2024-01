El Valencia CF afronta el partido del Civitas Metropolitano y el recuerdo del encuentro de ida sigue muy presente. La exhibición en Mestalla, en un partido en el que pocos daban como probable esa victoria contra los del Cholo Simeone, dejó además grandes protagonistas. Uno de ellos fue Hugo Duro pero también fue el gran día de otro de los jugadores que arrancaron la temporada con ganas de comerse el mundo. Ese fue el caso de un Javi Guerra que se desató delante de su público en un día grande. Ante un equipo que está en semifinales de Copa del Rey, que no está tan lejos del líder en LaLiga y que está en los octavos de final de la Champions League. Contra Simeone y ante uno de los mejores porteros del mundo, Oblak, el centrocampista firmó una obra de arte. Y ahora aparece el Civitas de fondo con la mente puesta en mejorar esas sensaciones que arrastra en los últimos meses.

Desde aquella expulsión contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, el futbolista ha perdido protagonismo debido a ese doble pivote consolidado entre Hugo Guillamón y Pepelu. Ambos futbolistas han hecho una dupla que ha firmado un 13 de 15 en LaLiga y el empate fue ante el Barcelona. En definitiva, el cuadro de Baraja tiene una estructura sólida. Pero eso no ‘aparta’ a Javi Guerra, sino que le hace pasar por un proceso de maduración lógico y que el futbolista está asimilando de manera natural y trabajando muchísimo. Sigue igual de implicado que siempre y, como él mismo ha reconocido, centrado en el Valencia CF por muchos rumores que salgan.

El de Gilet tiene claro que le gustaría seguir en el club «todos los años que pueda». «Claro que me gustaría seguir aquí todos los años que pueda. Es el club que me lo ha dado todo y que me ha permitido cumplir el sueño que tenía desde pequeño. La verdad es que estoy muy contento aquí. En mi ciudad, con mi familia y con mi gente. La verdad es que no puedo pedir nada más», ha asegurado en declaraciones a OneFootball.

El canterano ya dejó claro el pasado 3 de enero después de la victoria contra el Villarreal sus ganas de continuar en la entidad de Mestalla. «Mi idea es seguir hasta final de temporada. Además tengo contrato. Mi idea, si no me tiran, es seguir aquí», aseguró. Ahora el objetivo es seguir por esa línea y continuar con actuaciones como la que tuvo ante el Atlético al inicio de curso, pero con un grado más de dificultad: en el Civitas.

El golazo de la ida

El centrocampista recibió el balón de Thierry Rendall, la dejó pasar, se la acomodó, amagó con el disparo con la izquieda y se la cambió a la derecha para dibujar una trayectoria fantástica al fondo de la portería defendida por Jan Oblak. Golazo de época que deja a las claras cuál es una de las virtudes del centrocampista, quien se encuentra más encorsetado en campo propio en estático y quien se lanza y disfruta cuando aparece la opción de golpear o de arrancar, aunque solo se trate de unos metros.

El futbolista, a pesar de ese ligero bajón debido a las altas expectativas antes de empezar la temporada, sí lleva buenos números. Un total de 19 partidos jugados de los 21 que lleva la entidad valencianista hasta la fecha con 14 titularidades y con cuatro goles y una asistencia. Además hay un dato que refuerza la importancia del jugador cada vez que marca y es que siempre que lo hace el equipo no pierde. 10 de 12 puntos posibles cuando el canterano valencianista ha logrado enviar el balón al fondo de la red rival.