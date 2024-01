El Valencia busca salida a toda prisa a Gabriel Paulista. Peter Lim ha dado una directriz clara: no quiere que el hispanobrasileño juegue los partidos que le llevarán a la renovación automática que le mantiene como una de las fichas más importantes de la plantilla. La decisión, tomada en la recta final del mercado de fichajes, dejaría a Rubén Baraja sin uno de sus centrales titulares esta temporada. A pesar de gozar con la confianza del entrenador, que en varias ocasiones ha reclacado que no le importa la cláusula de partidos, el propietario de la mayoría accionarial entra de nuevo en la parcela deportiva para ponerle palos en las ruedas al equipo, algo que no es nuevo desde que el magnate sinpaurense llegó a la gestión de la entidad de Mestalla y que confirma lo que viene quedando claro desde hace varias campañas: no le preocupa el equipo de fútbol y sus objetivos deportivos. Su representante estuvo ayer en la ciudad para tratar el caso y según ha podido saber SUPER la entidad está en negociaciones avanzadas con un club europeo para su marcha, pero el jugador ha de dar el ‘OK’ a la operación. Si se queda, Baraja tendrá que dejarlo en el banquillo o enfrentarse a las directrices alineándolo.

Ahora mismo la realidad es que Paulista es un fijo en el equipo. En lo que va de temporada ha jugado 19 partidos (18 en Liga y uno en la Copa del Rey), gozando de más de 45 minutos en 17 de ellos (16 de liga por lo que está solamente a cuatro de alcanzar esa cifra de 20 encuentros que le llevaría a prorrogar su vinculación con el club valencianista). Lim quiere impedir esta circunstancia sin ponderar el daño que le puede hacer al equipo porque el ‘5’ ha sido titular 73 por cien de los partidos y ha disputado el 71 por cien de los minutos dejando atrás los problemas físicos que le han hecho ser muy irregular en temporadas anteriores. Asimismo, el hispanobrasileño ha aportado esa dosis de temple y experiencia que un equipo con una media de edad tan baja estña agradeciendo, especialmente Cristhian Mosquera, que ha dado un paso al frente convirtiéndose en uno de los defensores de referencia en la liga española y que ha formado pareja con Paulista de manera habitual en los últimos meses. En caso de salir el marcador hispanobrasileño, el Valencia se quedaría en nómina con Mosquera y Diakhaby como únicos centrales con bagaje para formar pareja, pero generaría una situación de mucha debilidad y dependencia de que ambos estén en un buen momento de forma, tanto a nivel de rendimiento como a nivel físico. Sus potenciales relevos serían Cenk Özkacar, que arrancó el curso como titular pero que no estuvo a la altura de las circunstancias y que fue relegado al banquillo por Baraja, y Yarek Gasiorowski, ya por delante en la rotación pero que apenas tiene experiencia en la élite y que este curso no está previsto que tenga tanto protegonismo en el primer equipo, sino que su incursión fuese controlada y dando pasos lógicos, algo que puede no cumplirse si el Valencia termina deshaciéndose de uno de sus defensas más protagonistas. La afición lo tiene claro Al respecto de esta situación, Superdeporte quiso ayer pulsar la opinión de la hinchada en una encuesta realizada a través de su página web y el resultado fue incontestable: el valencianismo quiere que Paulista se quede y que juegue lo que Rubén Baraja considere oportuno. Si se queda la intención del Pipo es ponerlo y la afición está completamente alineada con esa idea, muy contraria a debilitar el potencial competitivo de una plantilla que ya está cogida con alfileres. Cerca del 70 por ciento de los votantes se inclinaron por esta opción. Álex Serradell entrena con el primer equipo