El partido del Metropolitano dejó claro que el único camino para alcanzar los puestos europeos a final de temporada pasa por fichar. Europa solo es posible reforzando la plantilla en este mercado de invierno. El equipo ha demostrado que es capaz de rendir por encima de sus posibilidades de la mano de Rubén Baraja, pero necesita ayuda para aspirar a la séptima plaza y no quedarse en tierra de nadie en las últimas jornadas del campeonato. A la plantilla le faltan herramientas para aspirar a algo más que la permanencia y esas caencias se multiplican en escenarios como el de anoche. El Pipo se merece fichajes para afrontar con algo de ambición lo que resta de segunda vuelta. Hay que fichar y solo quedan cuatro días para que cierre la ventana de enero. El problema es el de siempre: la dejadez y el conformismo de Peter Lim. El tiempo se acaba y Europa exige refuerzos.

Y no basta con Peter Federico. Hace falta más para llegar a Europa. El extremo del Real Madrid será el primero en llegar, pero no puede ser el último. Su fichaje es cuestión de horas. El acuerdo se cerrará, tal y como desveló Raúl González, este lunes. El exjugador y ahora técnico del Castilla confirmó que el futbolista pondrá rumbo a Mestalla este lunes. «La situación de Peter va a estar resuelta mañana. Se ha llegado a un acuerdo. Era cuestión de firmas de documentos. Desearle lo mejor porque es un chico que ya en verano sentía que su proceso aquí se había terminado», dijo Raúl.

Baraja no es optimista en la llegada de refuerzos. Su sensación es que no habrán muchos movimientos en la recta final del mercado. Las únicas posibilidades pasan por la venta de Koba Koindredi. En las próximas horas, con el martes como límite, el Sporting de Portugal confía en hacer oficial el fichaje de Koba. La operación debe cerrarse a tres bandas. El Valencia no dispone de los derechos del jugador, cedido en el Estoril, y necesita que sea el club luso quien ejerza los 3 millones de opción de compra para posteriormente revenderlo al Sporting de Portugal. De esos 3 millones, 450.000 serán para el Lens porque se guardó un 15% de un futuro traspaso. El Valencia necesita ese dinero como única opción para reforzarse. Es la consigna de Lim como ya advirtió la presidenta Layhoon Chan en la Junta General de Accionistas. «A no ser que encontremos algo más de presupuesto será complejo adquirir nuevos jugadores en el mercado invernal».

"Se está trabajando"

El Embajador del Valencia CF Vicente Rodríguez, a la pregunta de si el club va a reforzar la plantilla de Rubén Baraja, aseguró que «se está trabajando» para que el «Pipo tenga más donde elegir». «Ojalá. Creo que la dirección deportiva está en ello, se está trabajando y a ver si conseguimos que traigan un jugador a Pipo para que tenga más jugadores y más opciones para elegir en el campo». El Civitas destapó la carencias de la plantilla una vez más. El Pipo no tuvo recursos en el banquillo para cambiar el partido. Todo lo contrario que el Atlético. Simeone mejoró su once titular en cada sustitución. Hay que reforzarse.