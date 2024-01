Peter Lim no entiende de proyectos depotivos. El máximo accionista se ha cargado prácticamente a toda la plantilla que se proclamó campeona de la Copa del Centenario. La salida de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid ha provocado que del once titular de Marcelino García Toral de aquel 25 de mayo de 2018 contra el Barcelona de Leo Messi en el Benito Villamarín solo sobreviven dos futbolistas: José Luis Gayà y Jaume Domènech.

El otro futbolista de aquella plantilla que todavía sigue en nómina es Mouctar Diakhaby. Del resto de jugadores no queda nadie: Wass, Garay, Coquelin, Parejo, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo, Gameiro del once titular. También fueron campeones Neto, Roncaglia, Murillo, Lato, Piccini, Kondogbia, Racic, Ferran Torres, Cheryshev, Kang In Lee, Santi Mina, Batshuayi y Sobrino. Menuda destroza.