El 'culebrón Rafa Mir' toca a su fin. No hay tiempo para más. El mercado de invierno se cierra en menos de dos días y el delantero va a salir con toda seguridad del Sevilla. Su destino sigue siendo una incógnita a 31 de enero.

Rafa Mir y Rubén Baraja se resignan a descartar su llegada al Valencia, pero los dos asumen que es muy difícil. Casi imposible. Principalmente porque el jugador a 31 de enero sigue sin saber nada del Valencia.

La llamada que tanto tiempo lleva esperando de su agente Jorge Mendes continúa sin llegar a 48 horas del cierre del mercado. No hay oferta y por tanto no habrá fichaje si no cambian mucho las cosas.

El futbolista lleva todo el mes esperando al Valencia, pero la inacción de Peter Lim a 48 horas del cierre de mercado le obliga a valorar el resto de opciones que siempre tuvo encima de la mesa y que había aparcado a la espera de la entidad de Mestalla.

Rafa Mir, tal y como publicó SUPER, ha rechazado ofertas y propuestas de medio mundo: Alemania, Italia, Francia, Turquía, MLS y Arabia. El problema es que ahora se ha visto obligado a retomarlas sobre la bocina. El murciano tiene que tomar una decisión.

Bundesliga como favorita

El destino que Rafa Mir ve con mejores ojos es la Bundesliga: Wolfsburgo y Stuttgart están interesado en su cesión con opción de compra. La opción francesa del Lille y la turca del Trabzonspor están por detrás. Arabia y la MLS sigue descartada. El murciano ya paró unas negociaciones que estaban muy avanzadas con el Torino italiano.