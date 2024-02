Con el freno de mano echado a sabiendas de cómo actúa Meriton con la disidencia discursiva de sus entrenadores compareció Rubén Baraja en sala de prensa. Evidenciando que en el Valencia CF el criterio económico pasa por encima del deportivo, un concepto que ha repetido en muchas ocasiones, pero sin querer desviarse de la defensa de su plantilla, el Pipo no escondió que la salida de Gabriel Paulista les “resta más que les suma” y que “no es agradable perder a un jugador con jerarquía”.

El central hispanobrasileño había sido titular más del 70 por ciento de los partidos, erigiéndose en una figura clave en la defensa y también en un joven vestuario: “Con Gabriel, el club marca unas directrices como ya se marcaron en verano en el que había que hacer una reducción económica de los que yo no me encargo. Este tema no lo llevo yo, yo me encargo de entrenar al equipo. El club transmite este mensaje. En verano no se dieron las circunstancias y esta situación se ha arrastrado hasta ahora y ha sido un criterio económico por encima del deportivo”, señalaba el Pipo.

El técnico no escondió que precisamente en la vertiente deportiva los hechos están claros: “Ha estado contando para nosotros, un profesional con jerarquía, uno de nuestros capitanes, pero la prioridad económica ha priorizado sobre la deportiva. Yo es algo que no puedo controlar. Lo deportivo lo puedo demostrar, tratamos de poner a los jugadores que dan rendimiento y a partir de ahí hay otros criterios que han prevalecido. Eso no significa que yo tenga que valorar, simplemente ha sido así. Agradecemos su compromiso, es un muy buen profesional, ese criterio económico marca el mercado”, reiteraba.

A partir de ahí, Baraja incidió en que no quiere usar el mercado como “coartada” ni para “justificarse” y que lo importante es el grupo y que se guarda las valoraciones para cuando vea “el rendimiento del equipo” en la segunda vuelta: “Tengo absoluta confianza en el equipo y en cómo están trabajando y no sabemos dónde son capaces de llevar al Valencia estos chicos", sentenció.

El respaldo del club

Más allá de los nombres propios, el Pipo fue preguntado precisamente por sus palabras en las que manifestaba su deseo de que el Valencia tuviera un futuro ambicioso y que para ello el club le debía respaldar. Después de que su plantilla pierda potencial deportivo, Baraja explicó que en esas palabras se refería en todo momento al largo plazo: “Debemos trabajar con la misma dedicación, ir creciendo en cosas que creo que al final nos darán la posibilidad de crecer como equipo y luego consolidarnos. El futuro no se puede saber, por eso hablaba de lo que a mí me gustaría en un futuro pero esto en el presente y es magnífico. Estamos en una posición muy interesante en el campeonato”, señalaba.

Al mismo tiempo, no respondió de forma clara a si podía empeñar su palabra a que el club tenga un proyecto serio para volver a ser grande, pero sí que tiene claro en qué momento se encuentra él: “Estamos en un proceso en el que estamos construyendo algo desde los jóvenes, desde las circunstancias económicas del club, lo que tengo claro como entrenador es hacia adónde quiero ir. Cuando un entrenador tiene unas aspiraciones el club debe respaldarle”, explicaba.