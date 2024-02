16:43

Para tí el equipo ya está salvado (35 puntos)

"No sabría decirte. No hemos hecho esos cálculos. Sí sabemos que ganar en casa en esta segunda vuelta, ser fiables aquí... así se consigue el objetivo. Vamos a ver cómo evoluciona la competición. Si ganas y la competición te da la razón por los resultados, siempre miras menos hacia atrás y más hacia arriba"

Se ha hablado mucho de Mir, pero cómo valora que hoy el partido se decida por un gol de sus dos delanteros y otro buen partido de Diego López

"Ellos ya han demostrado su compromiso, sus ganas de estar, de empujar. A veces uno decide una cosa y le da resultado y otras no. A veces esto pasa. Ellos están muy mentalizados y metidos y hoy nos han dado la posibilidad de sumar puntos. Eso refuerza al equipo y les refuerza a ellos"

A 19 puntos del descenso. ¿Cuándo o en qué punto se dejará hablar del objetivo permanencia?

"Nuestro objetivo al final es tratar que el VCF esté en Primera la temporada que viene. Eso nos permitirá estabilizar al club en cuanto a lo que vivimos la temporada pasada. No queremos sufrir así. Si conseguimos eso nuestro siguiente objetivo pasará por competir en cada partido. Irnos a más para luego generar frustración o ansiedades... tenemos que competir bien y conseguir puntos. El siguiente objetivo será ese: ser ambiciosos, competir y ver hasta dónde llegamos. Las puntuaciones que iremos sacando nos pondrán donde merezcamos al final de la temporada"

Primeros minutos de incertidumbre (quejas contra Lim). ¿Usted entiende que la gente está mal y que pasa algo grave por la fractura propiedad-afición?

"Yo soy el entrenador, no tengo que valorar nada. Yo soy el entrenador y quiero que mi afición me apoye del 1 al 90. Ellos quieren mostrar su disconformidad, debemos aceptarlos. Son lo más importante del club. Yo pasaré, como cuando fui jugador. Y los jugadores. Y la historia del club permanece por la afición. Tenemos que respetar siempre su forma de expresar lo que sienten y nosotros tratar de mostrar con nuestro trabajo que solo nos centramos en el fútbol. Estamos ahora bien, en una buena posición. ¿Por qué no disfrutar del momento? Pero entiendo las protestas. No estoy aquí para valorar si esto es adecuado o no. Trato de sacar rendimiento al equipo"

Hugo Duro: no solo meter goles

"Hugo está entiendo que no solo es el gol, también el trabajo sucio de ser presionante ,de ser continuo en el esfuerzo. Hacerlo bien y pensar en la siguiente acción. Creo que en esa mentalidad ha mejorado mucho y es un jugador mucho más continuo. Sabe interpretar mejor la pelota y sabe dónde caer, es vertical y está creciendo como jugador. Con balón ha mejorado mucho también Sinceramente estamos en un momento muy bueno de Hugo Duro"