El Valencia, que tras su victoria este sábado ante el Almería cuenta con 35 puntos, no llegó a esa puntuación la temporada pasada hasta la jornada 34 de Liga, cuando peleaba por evitar el descenso, en una dinámica muy distinta a la actual.

Los de Mestalla necesitaron la campaña pasada once partidos más que esta para llegar a esos números y lograron esa puntuación con la victoria por uno a dos al Celta de Vigo en un duelo por la permanencia, un objetivo que los de Rubén Baraja parecen haber logrado al menos de forma virtual este año, pues a falta de quince jornadas tienen 19 puntos sobre la salvación y diez equipos por debajo.

Esta situación, fundamentada en las diez victorias y en los cinco empates en estos primeros 23 encuentros ligueros, permite al Valencia aspirar por las posiciones europeas, aunque desde el club no utilicen esa palabra e incidan, como explicó este sábado el técnico, Rubén Baraja, en que ese término pueda "generar frustración" en caso de no llegar a las plazas europeas.

Pese a ello, el Valencia tiene un duelo directo por esas posiciones el próximo sábado, cuando visitará a Las Palmas, que tras su empate este sábado ante el Granada está noveno, con 32 puntos y a tres del Valencia, que de ganar ese encuentro marcaría una buena diferencia de puntuación entre el noveno y su posición.

Así, el Valencia podría estar peleando por unas plazas que de momento no sabe si serán europeas, pues la séptima plaza está a expensas de si el Mallorca gana, o no, la Copa del Rey. Si lo hiciera, esa posición europea sería para el equipo insular, mientras que si no lo hace, corresponderá al séptimo clasificado.

En cualquier caso, la realidad es que el Valencia no acumulaba una puntuación tan alta a estas alturas desde la temporada 2020-21, en la que el conjunto que dirigía Albert Celades y que tenía una columna vertebral por el equipo que había ganado la Copa del Rey y quedado cuarto en Liga el año anterior sumaba 37 puntos en la jornada 23, lo que le permitía ser séptimo en la tabla empatado con la Real Sociedad, sexto en la clasificación.