Corona explica la promesa incumplida de Layhoon a Baraja

Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, ha hecho balance de la situación deportiva del club una vez cerrado el mercado de fichajes de enero. Entre otras cosas, además de sacar pecho sobre el rendimiento de una plantilla que "debilitamos pero ya llevamos 35 puntos" (en referencia al rendimiento de los jóvenes), o de tratar el tema Mir, ha hecho una reflexión sobre la salida de Paulista.

Uno de los periodistas, durante su rueda de prensa, le ha cuestionado sobre unas declaraciones que hizo la presidenta en las que aseguraba que si no llegaban fichajes por lo menos no se debilitaría la plantilla de Baraja. Algo que una vez más no han cumplido ya que en el último día del mercado se confirmó la salida de Paulista al Atlético de Madrid.

Uno de los defensas centrales titulares para Baraja se marchó sin llegar el club a ningún acuerdo con otro equipo para reemplazarlo. En efecto, Corona ha confirmado que su marcha sí debilita la plantilla en este sentido, pero ha argumentado que para el poco margen que tenía prefirieron centrar los esfuerzos en Rafa Mir, aunque finalmente la llegada del murciano no pudiera concretarse.